微波爐太舊「拿去回收都沒人要」！婦稱籌看病費三進當鋪 業者自掏腰包給紅包

一名婦人為了籌措看醫生的費用，連續三次攜帶家中物品前往桃園一家當鋪尋求典當，卻因物品價值不高而屢遭拒絕。這位身著紅色外套的婦人先後帶來微波爐、鍋碗瓢盆和音響等物品，甚至還有聲稱從娃娃機店夾取的物品。雖然從公司角度無法提供典當服務，但當鋪業者了解她的困境後，仍自掏腰包給予 600 元紅包，希望能暫時解決她的燃眉之急。該案例也反映出民眾在經濟困難時，可向專門二手物品店家或社福單位尋求適當協助。

婦人三度當鋪典當失敗，業者自掏紅包助醫療。（圖／TVBS）

29 日晚上 8 點多，一位婦人騎著腳踏車，搬著微波爐來到桃園一家當鋪，希望能典當換取現金。當鋪業者表示，這位婦人解釋自己需要看醫生，但身上沒有什麼東西，才會拿微波爐來尋求協助。然而，由於當鋪主要收購金銀珠寶、車輛和精品等高價值物品，加上微波爐可能在運送途中摔損，且物品已相當老舊，經評估後認為沒有什麼價值，「可能拿去回收一兩百塊都沒有人要收」，因此拒絕了婦人的請求。

被拒絕後，這位婦人並未放棄，隔了不久再度上門，這次帶著家中的鍋碗瓢盆要來典當。當鋪業者檢視後指出，這些物品在網路購物平台上售價僅 199 元，仍無法接受典當。令業者意想不到的是，婦人依然不死心，又搬來了音響，並表示有些物品是自己在娃娃機店夾的，讓業者感到相當為難。

短短幾個小時內，這位婦人三度上門，雖然從公司經營角度無法提供協助，但當鋪業者了解她的困境後，仍自行包了 600 元紅包給婦人，希望能暫解她的燃眉之急。業者也建議，二手物品販售其實可以找專門的店家，因為不同當鋪有不同的經營策略。此外，如果民眾有經濟上的困難或生活需求，也可以向社福單位或區公所尋求協助。

