微波爐慘忍虐貓！他po網變態喊「內臟都熟了」 兜售影片再嗆「無法抓我」

高雄市有位卓姓男子在網路上po出「微波爐虐貓」，還變態直呼「內臟都熟了」，引起許多人撻伐。（白喬茵辦公室提供）

台灣目前的《動保法》有針對虐待動物致死或重傷等行為，提高罰鍰及納入刑罰，但還是經常出現虐貓、虐狗等事件。近日高雄市有位卓姓男子在社群媒體po出「微波爐虐貓」，還變態直呼「內臟都熟了」，並曬出虐貓聲音檔，要求網友們付費解鎖相關畫面。

高雄市議員白喬茵追查後，發現有多隻貓咪被卓男領養後就失蹤，有涉嫌虐貓的狀況，她日前質詢時向動保處反映此事。動保處獲報後進行稽查，但只見空的貓籠，卓男卻辯稱網路上的相關言論是帳號被盜。動保處後來認定5隻貓遭遺棄，至少開罰15萬元，並將該案移送地檢偵辦，白喬茵認為罰責過輕，應該「一例一罰」。

兜售微波爐虐貓片 他還嗆網友「無法抓我」

近日在Threads社群媒體上，有位卓姓男網友po文，透露自己有用微波爐虐貓的影片，還變態直呼「上次測試是用微波爐處理貓過，貓出來後，整個濕濕的像炸毛孩冒煙，牠的內臟都熟了」。

卓男甚至還給與其他網友，貓咪被放在微波爐裡面的照片，並貼出虐貓的聲音檔試圖兜售完整影片，從網友們備份的音檔中，可明顯聽見貓咪不斷哀嚎的叫聲，虐貓手段極其凶殘。面對網友的質疑，卓男還回嗆「就算有影片跟照片，只要現場沒有這些東西，就無法抓我，你們也不能隨意公審我」。

動保處稽查後，認定5隻貓遭卓男遺棄，至少開罰15萬元，並將該案移送雄檢偵辦。（白喬茵辦公室提供）

他涉嫌虐貓僅罰15萬 試圖脫罪辯稱帳號被盜

這起事件在Threads曝光後，引起多網友撻伐，高雄市議員白喬茵也介入追查，並在市議會質詢時，向動保處反映此事。動保處獲報後進行稽查，但人員到現場後，只找到空的貓籠，卓男則辯稱網路上的相關言論是帳號被盜。動保處稽查後，認定5隻貓遭遺棄，至少開罰15萬元，並將該案移送雄檢偵辦，白喬茵認為這回的罰責過輕，應該「一例一罰」。

市議員白喬茵追查後，發現有多隻貓咪被卓男領養後就失蹤，有涉嫌虐貓的狀況，質詢時向動保處反映此事。（白喬茵辦公室提供）

