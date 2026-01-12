微波爐會致癌？加熱食物「竟不是放中間」！ 網友傻眼：真的長知識...

藥師何峻宇近日透過影片破解微波爐使用迷思，指出家用轉盤式微波爐加熱食物時，正確位置應該是放在轉盤邊緣而非中央，同時澄清「微波爐會致癌」的說法並非事實。

微波爐的運作原理是利用電磁波產生作用，這種電磁波屬於非游離形輻射，與日常生活中常見的陽光、紫外線、無線電波性質相同。 （圖／Photo AC）

「三寶藥師」何峻宇在影片中解釋，微波爐的運作原理是利用電磁波產生作用，這種電磁波屬於非游離形輻射，與日常生活中常見的陽光、紫外線、無線電波性質相同。他表示，微波爐主要透過水分子摩擦來產生熱能，因此使用後不僅不會對人體造成致癌風險，甚至比起油炸、煎炒等烹調方式更為健康，且相較於水煮方式更能保留食物中的營養成分。

針對微波爐的正確使用方式，何峻宇進一步說明，一般家庭使用的轉盤式微波爐採用側邊單向發射的設計，若要達到最佳加熱效果，應該將食物擺放在轉盤邊緣位置，如此能讓食物在旋轉過程中受熱更加均勻。不過他也補充，超商使用的平台式微波爐因為是從底部發射，因此食物放置在正中央即可。

影片發布後引發網友熱烈討論，許多人留言表示「今天才知道要放側邊」、「長知識」、「我也一直以為放中間耶」。有網友自嘲「好好笑，我強迫症，每次都還硬要放在最正中心，整個白忙」，也有人分享「難怪中心點常常冰冰的，學到了」。另有網友提到「老一輩的都還是一直覺得微波爐致癌講不聽」，顯示這項迷思在民間仍相當普遍。

