微波爐致癌？專家封它是廚房「背鍋俠」 3容器是真凶

微波爐長期背負致癌迷思，營養師曾建銘表示，微波爐堪稱廚房裡的「背鍋俠」，被誤會太久了。曾建銘指出，真正該擔心的不是微波爐，而是過多的加工食品、過高的鹽分（鈉含量），以及不好的油脂這三大類食物。

微波本身不會致癌，選錯容器才會出問題。 （圖／Photo AC）

曾建銘在「吃對營養所｜建銘營養師」粉專發文表示，許多人一聽到微波食品，就會聯想到「營養死光光」、「會有輻射殘留」、「吃了會致癌」等負面印象，但實際情況跟大家想的不一樣。他甚至透露，自己有時候忙到沒時間吃飯，也是靠微波爐救急。

從營養學角度分析，曾建銘說明，任何食物只要經過「加熱」，多少都會流失營養，但微波的優點在於加熱時間短、不用加水。針對怕熱、怕水的營養素，像是維生素B群、維生素C，微波反而流失率比水煮還要少。

關於致癌的疑慮，曾建銘澄清，微波本身不會致癌，選錯容器才會出問題。他解釋，微波是用電磁波讓水分子震動產熱，這種能量不會殘留在食物裡，更不會改變食物的DNA。

保鮮膜怕油也怕熱，若不當使用等於將毒素吃下肚，會嚴重危害身體健康，千萬不可大意。（示意圖／pixabay）

容器選擇方面，曾建銘建議首選是玻璃、陶瓷；次選標示5號（PP）的耐熱塑膠。他特別提醒，金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物是絕對不行的。對於腸胃敏感、長輩、備孕族群，他最推薦使用電鍋蒸煮方式，因為這是最溫和、最穩定的加熱法，也是他最推薦給臨床病人的方式。

曾建銘強調，其實並沒有哪一種加熱方式是「絕對完美」或「天生有毒」的。他舉例說明，如果微波的是一盤蔬菜加雞胸肉，那就是健康的一餐；如果微波的是高油高鹽的加工品，那不用微波爐，它本身就不健康。他認為，重點不是「有沒有微波？」，而是「你微波的是什麼食物？」，應該把焦點放回食材本身，吃得均衡，就不用自己嚇自己。

