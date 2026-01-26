微波爐致癌？專家封它是廚房「背鍋俠」 3容器是真凶
微波爐長期背負致癌迷思，營養師曾建銘表示，微波爐堪稱廚房裡的「背鍋俠」，被誤會太久了。曾建銘指出，真正該擔心的不是微波爐，而是過多的加工食品、過高的鹽分（鈉含量），以及不好的油脂這三大類食物。
曾建銘在「吃對營養所｜建銘營養師」粉專發文表示，許多人一聽到微波食品，就會聯想到「營養死光光」、「會有輻射殘留」、「吃了會致癌」等負面印象，但實際情況跟大家想的不一樣。他甚至透露，自己有時候忙到沒時間吃飯，也是靠微波爐救急。
從營養學角度分析，曾建銘說明，任何食物只要經過「加熱」，多少都會流失營養，但微波的優點在於加熱時間短、不用加水。針對怕熱、怕水的營養素，像是維生素B群、維生素C，微波反而流失率比水煮還要少。
關於致癌的疑慮，曾建銘澄清，微波本身不會致癌，選錯容器才會出問題。他解釋，微波是用電磁波讓水分子震動產熱，這種能量不會殘留在食物裡，更不會改變食物的DNA。
容器選擇方面，曾建銘建議首選是玻璃、陶瓷；次選標示5號（PP）的耐熱塑膠。他特別提醒，金屬、一般塑膠袋、保鮮膜直接接觸食物是絕對不行的。對於腸胃敏感、長輩、備孕族群，他最推薦使用電鍋蒸煮方式，因為這是最溫和、最穩定的加熱法，也是他最推薦給臨床病人的方式。
曾建銘強調，其實並沒有哪一種加熱方式是「絕對完美」或「天生有毒」的。他舉例說明，如果微波的是一盤蔬菜加雞胸肉，那就是健康的一餐；如果微波的是高油高鹽的加工品，那不用微波爐，它本身就不健康。他認為，重點不是「有沒有微波？」，而是「你微波的是什麼食物？」，應該把焦點放回食材本身，吃得均衡，就不用自己嚇自己。
延伸閱讀
柯志恩機會來了？藍議員揭賴瑞隆「最大隱憂」
陳漢典LuLu婚禮太狂！陶晶瑩同框三大男神嗨喊：台灣三座發電機
萊爾富發票開出20萬頭獎 幸運兒花110元爽中獎
其他人也在看
這些「超常見食物搭配」其實很NG！專家：營養全被浪費 巧克力牛奶也中
有些食物搭配起來天作之合：牛奶配餅乾、紅蘿蔔配鷹嘴豆泥、炸雞鬆餅、培根炒蛋……但從營養角度來看，有些受歡迎的組合其實最好避開。根據「realsimple」網站，營養師Avery Zenker解釋：「某些食物中的成分可能會阻礙維生素和礦物質的吸收。為了最佳的營養吸收，特別是如果你正在優先補充某種營養素時，就需要留意食物搭配；營養缺乏的人更可能被建議避免特定組合。此外，有些搭配可能會導致某些宏量或微量營養素攝取過量。」專家們一致認為，把食物直接分成「好」與「壞」並不是有效的飲食方式，但他們建議我們在搭配食物時多留點心。以下是健康專家整理的 6 種應避免同時食用的食物組合。 1、牛奶 + 柑橘類水果如果你打算一邊喝牛奶、一邊吃幾顆橘子，尤其是乳糖不耐症者，最好三思。Zenker說：「將牛奶與柑橘類水果（如柳橙汁、檸檬）混合，可能會讓牛奶中的蛋白質凝結，造成消化不適或腹脹。」這是因為柑橘中的檸檬酸會讓牛奶中的酪蛋白凝集，凝結的牛奶更難消化，可能導致脹氣、胃痛、消化不良等症狀。 2、黑巧克力 + 牛奶再美味的組合也可能暗藏陷阱。預防心臟病專科醫師Elizabeth Klodas博士指出：「高品質常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1則留言
這種「變瘦」連醫師都怕！3大徵兆恐是癌王 50歲後才有糖尿病小心了
有一種「變瘦」，連醫師和營養師看了都害怕。吃對營養所｜建銘營養師分享，最近看到新聞，心裡很沈重。醫師說了一句很重的話： 「糖尿病，可能是早期發現胰臟癌的唯一機會。」 這3種狀況不是變瘦 是身體在求救 胰臟癌被稱為「沈默殺手」，早期幾乎無症狀。 一旦出現痛感或黃疸，往往已有8成是晚期了。但身體其實有發出「求救訊號」，只是常被忽略。如果你或家中長輩，出現以下「非預期」的變化，請提高警覺： 1、50歲後才突然「新發現」糖尿病 2、沒有刻意減肥，體重卻直線下降 3、原本控制良好的血糖，突然失控 研究顯示：出現這些徵兆，未來3年內罹患胰臟癌的風險，是一般人的8倍。簡單說，血糖高傷胰臟，胰臟壞了血糖更失控。 這是一個惡性循環。這時候的高血糖，不是你偷吃糖，而是胰臟已經撐不住了。 新聞說要「少吃糖」，但吃對營養所｜建銘營養師強調，不是完全戒糖就能防癌 ，重點是建立「抗發炎的代謝環境」。少喝含糖飲、精製甜食；穩定血糖波動（吃低 GI、搭配蔬菜）；保住肌肉量（這點對長輩超重要）。如果你發現身邊有人「最近突然瘦得很快，又剛好檢查出血糖問題」不要只恭喜他變瘦，也不要只叫他少吃甜的。請帶他去回診、做詳細檢查。常春月刊 ・ 5 天前 ・ 1則留言
35歲無病史卻中風偏癱！他「中風日記」勸世：最後悔這件事
天氣冷颼颼，氣溫驟降不只讓人直呼受不了，心血管疾病、腦中風風險也悄悄攀升。別以為只有中高齡族群才需要擔心，日本近日就有一名年輕上班族分享親身經歷的「腦中風日記」...早安健康 ・ 2 週前 ・ 2則留言
青椒在炒之前一定要「先做這件事」！專家：孩子突然敢吃了 30秒就搞定
「是不是因為青椒的苦味，讓孩子總是不願意吃呢？」其實，只要多加一個小步驟，就能大幅減少青椒的苦味。蔬菜專家分享，秘密就在於「微波爐」。 為什麼用微波爐加熱可以去除青椒的苦味？ 青椒苦味的主要原因在於一種名為多酚（Polyphenol）的成分。這種多酚與油接觸時，會更容易被感覺出苦味。透過微波爐加熱，青椒的細胞壁會被破壞，內部水分更容易蒸發。這樣一來，之後進行油炒等料理時，多酚與油接觸的機會減少，自然就不容易感覺到苦味。此外，經過微波加熱後，青椒會變得更柔軟，小孩也更容易入口，這也是一大優點。 利用微波爐減輕青椒苦味的方法步驟？ 這個方法非常簡單： 1、將青椒縱向切半，去掉蒂頭與籽。2、按照喜好切成合適大小，無論是細條或滾刀塊都可以。3、蓋上鬆鬆的保鮮膜，以500W微波加熱，每1-2顆青椒加熱約30秒-1分鐘。 完成這個步驟後，接著只要照平常的方式炒就可以了！只要這麼簡單的幾個步驟，青椒就會變得更容易食用。 （記者吳珮均、圖片來源：motionelements）延伸閱讀： ·鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失 ·苦瓜愈苦愈營養？農糧署解答 苦味來源都集中常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
肉片竟冒「螢光綠光」嚇壞食客！專家揭密真相：很新鮮
生活中心／張予柔報導有民眾在用餐時，意外發現盤子裡面的肉片竟出現詭異的螢光綠色，畫面曝光後引發熱議，不少人直覺聯想到食安問題，擔心是否變質或遭受污染。雖然店家當下強調「是正常的」，仍讓消費者心中存疑。對此，食安專家出面解釋，這類現象其實並非罕見，更不是食物腐敗，反而跟肉品新鮮度與切割方式有關。民視健康長照網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
人走茶涼趕出門／金馬影后喜嫁印尼富商 遠嫁才發現竟成小三「驚帶女兒逃離」
歌手卜星慧的男友上個月猝逝後，男友家人身為大地主，卻要她一天內搬出去、並收回工作室，讓她悲傷難受。演藝圈不少資深藝人也曾遇上富豪，下場卻一個比一個悽慘，其中真的有人是被趕出豪門。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
啃老逆子弒雙親／啃老邊緣人幾乎零存在感 一張宮廟照破弒親血案
新北蘆洲日前發生弒親慘案！今年36歲、有毒品前科的男子廖聰賢，因不滿父母每月只給他5千元零用錢，竟然持預藏的開山刀，狠殺父母69刀奪命。廖男犯案之後變裝逃逸，警方全力緝凶，由於他很少拍照，面容不易確認，專案小組除了調閱監視器、追查其行蹤，還在2名死者平常服務的宮廟臉書活動照上，意外發現凶手的正面照，最後是以照追人，在新北新莊將廖男逮捕，除了警方的努力，神明的力量也成為緝凶破案的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
微波爐加熱也有雷區…這些食物、飲品千萬別亂放
微波爐是現代科技的奇蹟，食物可以在短短幾秒鐘內從冰冷變得滾燙。據Real Simple報到，有一些食物和容器絕對不適合放...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 發表留言
走路也能賺錢！台北市民超狂福利 過來人：去年入帳3千
一名網友近期發現一項專屬於台北市民的福利，只要每天去健身房打卡或是上街走路就可以賺錢，事實上，這是台北市鼓勵民眾運動的「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
職場上奴性最強３星座！魔羯扛重任卻不被重視，這星座不會拒絕成工具人
有些人因為個性特質，容易承受過多工作壓力，但他們並非能力不足，而是責任感過於強烈。對此，《搜狐網》命理專欄分享３個在職場中「奴性」最強的星座，他們責任心強、追求安全感，同時也因為完美主義或難以拒絕他人食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中共犯台時程加速？習近平清算「解放軍二把手」 矢板明夫曝3警訊：台灣得做好準備
中國解放軍頻傳高層遭到整肅，中共宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已決定對2人立案調查。對此，媒體人矢板明夫在臉書發文分析，張又俠落馬潛藏對台海的3大訊號，中國領導人習近平權力高度集中，反而可能孕育出更不可預測的危險，台灣要隨時做好準備。張又俠是共軍少數同時具備「紅色血統」及具「實戰經歷」的高層，是僅次於習近平下的......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
「肺很乾淨」日女星胸部X光照歪樓！ 4000萬網友驚呼：太刺激了
年僅22歲的日本新生代寫真偶像豐島心櫻，由於姣好身材、天真五官，讓不少網友封為巨乳女神，但沒想到近日她因在社群平台分享一張健康檢查的胸部X光照意外爆紅。原本是一張平凡無奇的胸部X光照片，豐島心櫻寫下「肺很乾淨」，短短2天已經超過4000萬人次瀏覽。網友留言：「第一次看到這麼驚人的X光片、太刺激了」。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
吳怡霈4個月體脂降5％！公開「三聖杯早餐」食譜 連便秘都消失
吳怡霈近日在IG上分享「三聖杯」為三種連續飲品組成，需依時間順序飲用，第一杯為檸檬水，在清晨空腹時飲用。她指出，肝臟在夜間進行排毒，早上喝下檸檬水能幫助身體將廢物排出，「就像清道夫一樣洗乾淨肝臟」。第二杯是西芹汁，建議與第一杯相隔20分鐘飲用。吳怡霈稱其為「...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
吃蛋預防失智症！降47％風險 關鍵成分曝光 5種人可一天3顆
《營養學期刊》研究發現，每周食用一顆以上的雞蛋有助於降低老年人罹患阿茲海默症、失智症的風險。這項研究透過分析1024名老年人的飲食習慣和健康狀況，探討了雞蛋攝取量與阿茲海默症發病率之間的關聯。營養師陳健康2.0 ・ 3 天前 ・ 2則留言
MLB／李政厚還原拘留驚魂記始末 機場待4小時：有點擔心
MLB舊金山巨人隊韓籍外野手「風之孫」李政厚，日前傳出在返美時短暫拘留機場，所幸在球團協助下順利獲釋，近日李政厚出席活動時還原驚魂記的始末，大約待了4個小時，因為事發突然有些擔心，不過都順利解決，接下來將投入新球季春訓及經典賽韓國隊備戰。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
降低鼻咽癌風險 台大醫院研究：每周一杯綠茶或咖啡有用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 鼻咽癌在台灣仍是常見的頭頸部惡性腫瘤之一，與家族遺傳、EB病毒感染密切相關，醫師提醒，鼻咽癌初期有三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續超過二周以上，務必提高警覺就醫檢查。而台大醫院針對4千人進行的大型對照研究更發現，只要每周喝一杯（500c.c）綠茶或咖啡，就有助於降低鼻咽癌風險。 台大醫院今...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
天冷開電暖器禦寒⋯消防員籲「摸一下延長線」2情形快拔插頭
家中的電氣用品一定要定期檢查，才能降低災害發生的風險。消防員呼籲，延長線嚴禁綑綁，在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，使用時務必留意延長線溫度，若感覺「溫熱」甚至「發燙」，一定要馬上把插頭拔掉，否則下秒便可能引發火災。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
離婚4年！Angelababy、黃曉明包緊緊同遊迪士尼 「真實互動」曝光
Angelababy（楊穎）與黃曉明的婚姻於2022年畫下句點，兒子「小海綿」則是雙方一起照顧，兩人一舉一動備受關注。近日有網友目擊Angelababy與黃曉明一同現身上海迪士尼，兩人私下真實互動也全被捕獲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 18 小時前 ・ 7則留言