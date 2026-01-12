微波爐食物不是放正中間！「這位置」才是黃金加熱點

隨著現代生活節奏加快，微波爐已成為許多家庭不可或缺的便利家電。然而，一項關於微波爐正確使用方式的新發現，正在網路上引發廣泛討論。

三寶藥師何峻宇日前透過影片分享，打破了多數民眾長久以來的使用習慣。他指出，一般家庭常見的轉盤式微波爐，其微波發射器位於側邊，採單向發射方式。因此，若要達到最佳加熱效果，應將食物放置在轉盤邊緣位置，而非正中央。透過轉盤旋轉，食物各部位能夠依序進入熱點區域，達到更均勻的受熱效果。

相對地，超商常見的平台式微波爐則有所不同。由於此類型微波爐的電磁波從底部發射，將食物放在正中央反而是正確做法。專家建議，使用平台式微波爐時，可在加熱過程中暫停一次，翻動或攪拌食物，以確保各部分均勻受熱。

何峻宇同時針對「微波爐有輻射會致癌」的傳言進行闢謠。他解釋，微波爐是利用電磁波使水分子摩擦產生熱能，屬於非游離型輻射，與X射線或伽馬射線不同，不會造成致癌風險。相較於炸、煎、炒等高溫烹調方式，微波加熱反而更為健康，甚至比水煮更能保留食物營養素。

國健署過去也曾發布公告，引用美國癌症協會資料強調，微波爐並非透過X射線或伽馬射線加熱，食物不會因此具有放射性，也不會改變分子或化學結構。美國食品藥物管理局更指出，利用微波爐烹飪食物，可能會保留更多的維生素和礦物質。

巴黎藍帶主廚莉雅進一步說明，轉盤式微波爐將食物放在轉盤正中央時，由於旋轉時移動範圍較小，接觸熱點的機會相對減少，加熱效果反而不佳。若將食物放置在靠近轉盤邊緣處，旋轉時移動範圍大，接觸熱點的機會更多，整體受熱會較為平均。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，使用微波爐時可採取「漸進式加溫」方式。以加熱蔬菜為例，若需要兩分鐘，可先加熱一分鐘，攪拌後再加熱一分鐘至需要的溫度。此方式不僅能讓食物受熱均勻，還能避免加熱過頭產生有毒物質。

這項關於微波爐正確使用方式的資訊曝光後，在網路上引發熱烈討論。許多網友表示恍然大悟，紛紛留言「難怪中間常常冰冰的」、「做錯二十年」、「原來我誤會它這麼多年」。影片觀看次數已突破百萬，顯示民眾對於日常生活小知識的高度關注。

