微生物嘉年華登場：看不見的力量，正悄悄改變我們的健康未來

你可能看不見它們，卻每天與它們共存。從人體健康、環境永續到產業創新，微生物正成為影響未來社會的重要關鍵。全台首度結合國際微生物學術會議、健康產業展與科普互動體驗的「微生物嘉年華會」，不僅是亞洲微生物體趨勢論壇成立十周年的重要里程碑，也讓艱深的科學研究，正式走進全民生活。

重新認識人體的微小夥伴

隨著生物技術快速進展，人類對微生物的理解早已跳脫「細菌等於生病」的刻板印象。亞洲微生物體趨勢論壇執行長劉君豪指出，近十年來，科學界開始以更宏觀的角度理解人體微生物如何運作，並嘗試透過不同方式與這些微小生命「互動」，進而探索對健康與社會有益的可能性。

這樣的研究不再只停留在實驗室，而是逐步延伸到日常生活中，讓一般民眾也能理解：原來，管理健康，有時是從理解微生物開始。

One Health 核心精神－健康不只關乎人類

本次活動以「One Health」為核心概念，強調健康並非單一面向，而是人類、動植物與環境之間彼此牽動的整體系統。台大醫學院院長吳明賢說明，微生物研究的影響範圍，早已跨足醫療、農業、食品工業，甚至環境永續，這也是為什麼嘉年華會規劃了多元主題，從不同角度呈現微生物如何影響我們的世界。

現場也有民眾分享參觀心得，提到看到學生團隊運用微生物技術協助農業減碳，成果相當亮眼，讓人實際感受到科學不只是理論，而是能回應現實問題的工具。

讓孩子用「玩」的認識科學

劉君豪執行長也分享，舉辦嘉年華的初衷，就是希望打破科學「硬梆梆」的距離感，透過設計實驗與體驗活動，讓孩子理解這些「Tiny Friends」其實一直默默影響著我們的生活。

微生物雖然肉眼看不見，卻成為展場中最熱鬧的焦點。不少家長帶著孩子透過遊戲、闖關與互動實驗，認識微生物在生活中的角色。有逛展民眾表示，希望孩子能從小接觸這類科普教育，了解吃進去的食物、生活環境，如何與健康息息相關。

邁向精準醫學與未來療法：微生物是關鍵拼圖

在醫療領域，微生物研究也被視為推動精準醫學的重要一環。吳明賢院長指出，精準醫學不只關注人體基因，微生物的基因資訊同樣扮演關鍵角色，未來有機會協助醫界在診斷、治療與預防上，做出更貼近個體差異的判斷。

展會中多項創新計畫，正嘗試將微生物體研究轉化為可被理解與應用的健康管理概念。劉君豪執行長也強調，讓民眾了解如何透過生活方式「管理微生物」，進而思考健康，正是推動這場嘉年華的重要目標。

從百人規模的學術論壇，到數千人參與的全民嘉年華，微生物研究在台灣已逐漸成熟並走入社會。這些看不見的生命，不只是科學研究的對象，更可能成為連結健康、環境與未來的重要橋樑。或許，下次談到健康，我們也該為這些默默付出的微生物，留一點掌聲。

文／劉一璇 攝影／黃子軒 剪輯／江宏倫