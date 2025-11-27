微生物科技顛覆寵物零食市場！狗狗腸胃更健康、碳排少9成

The Pack推出3款功能性純素狗零食，包括鎮定配方Calming Bites、腸道健康Gut Bites與花生風味Peanut Bites，滿足不同寵物需求。（圖片來源：THE PACK）

撰文＝編輯部

在永續飲食與功能性食品熱潮延燒至寵物市場之際，英國新創品牌The Pack與德國永續蛋白公司MicroHarvest聯手推出全新純素狗零食「Gut Bites」，這是英國市場上首款以微生物蛋白為主要成分的狗狗零食，主打腸道健康、低過敏、高嗜口性與環境永續，被視為寵物食品邁向「淨食時代」的重要一步。

24小時發酵出60％蛋白質 具備完整蛋白質與天然鮮味

Gut Bites採用了MicroHarvest的專利發酵蛋白技術，以來自泡菜、克菲爾與酸菜等發酵食品中常見的有益菌株為靈感，使用農業副產物作為培養基，僅需24小時即可產出含60％以上蛋白質的生物質「MPX蛋白」。這款原料不僅具備完整胺基酸組成，還帶有天然鮮味，能提升狗狗嗜口性，同時也為無法攝取傳統動物蛋白或有過敏體質的犬隻提供安全替代方案。

廣告 廣告

MicroHarvest執行長Katelijne Bekers表示：「英國有36％的家庭飼養狗狗，市場規模高達39億英鎊。這次合作不僅是我們的重要里程碑，更是對微生物蛋白價值的最佳驗證。Gut Bites證明永續與美味可以共存。」

通過適口性測試 58％小型犬攝食量比一般乾糧多

根據MicroHarvest進行的嗜口性測試，77.2％的英國與德國飼主願意購買含微生物蛋白的零食，78.4％願意嘗試作為主食使用。而在測試中，58％的小型犬優先選擇含MPX蛋白的飼料，且攝食量比一般乾糧多出44％，顯示狗狗對這項新成分的接受度極高。

The Pack聯合創辦人暨Prefera Pet Food英國區董事總經理Damien Clarkson表示：「我們的社群中有許多飼主反映狗狗挑食或腸胃敏感。Gut Bites是我們的回應，一款美味、功能性又低過敏的健康零食。MicroHarvest的微生物蛋白堪稱改變遊戲規則的創新成分。」

每公斤僅排放1.4公斤二氧化碳 比牛肉少90％碳排

根據MicroHarvest內部生命週期分析（LCA），全球寵物食品製造每年約產生1.06億噸二氧化碳，而MPX蛋白在生產過程中，每公斤僅排放1.4公斤二氧化碳，比牛肉減少高達90％的碳足跡。此技術不需農地、化肥或農藥，即可實現從原料端減碳的目標。

目前全球為生產犬貓乾糧所使用的農地面積，約為英國的兩倍，而MicroHarvest利用農業副產物進行發酵，幾乎不佔用新增土地，顯示其技術對糧食永續的潛在貢獻。

專為腸胃敏感與過敏體質設計 用天然配方呵護愛犬健康

Gut Bites的配方不只關注環保，也聚焦寵物健康。除了微生物蛋白外，產品還結合蠶豆、鷹嘴豆粉、地瓜、草莓、蘋果、酵母萃取物與植物甘油；並添加甘露寡糖（MOS）、菊苣根（菊糖）與絲蘭萃取物，促進益菌生長、平衡腸道菌相，同時減少糞便異味，特別適合腸胃敏感、挑食或有過敏體質的犬隻。

市場調查顯示，9成英國飼主認為腸道健康是選擇寵糧的首要因素，近半數曾因腸道問題改變餵食習慣，8成表示若有品牌能促進腸道健康，願意更換飼糧品牌。

從Vegdog到The Pack 微生物蛋白持續擴展歐洲市場

近年來，MicroHarvest積極布局歐洲寵糧市場。繼2024年與德國品牌Vegdog合作推出含微生物蛋白配方後，2025年再攜手英國新創The Pack推出Gut Bites，延續永續蛋白在寵糧領域的應用。

英國獸醫協會(BVA)近年雖仍呼籲飼主在提供植物性或替代蛋白飼糧時應確保營養均衡，但也公開表示將持續關注科學研究發展，反映出專業態度正趨於開放。

與此同時，英國新創品牌如Omni於節目《Dragons’ Den》獲得投資後，三個月內銷售額暴增130％，新增顧客超過2萬人，顯示消費者對「健康、永續、創新」寵糧的高度興趣。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

含65%培養雞肉！亞洲首款培養肉寵物食品獲新加坡核准上市

狗狗也能吃未來食物？發酵雞肉蛋白實驗證實讓腸道更健康

西莎狗糧背後的科學力！直擊瑪氏亞太研發中心打造亞洲寵物專屬配方

Green Queen, Gut-Friendly Pet Food: The Pack & MicroHarvest Unveil Microbial Protein Dog Treats

International Pet Food, UK’s first microbial protein dog treats hit the market with The Pack and MicroHarvest collaboration