微短劇神作正式上映！ 《世世動了心》分秒緊扣你的心 - https://www.watchmedia01.com

2026開啟台灣微短劇新紀元！台灣首部正能量微短劇《世世動了心》，將於1月5日在YouTube等多個社群平台盛大首播。兩岸新生代演員同台飆戲，創新率先用「橫、豎屏」雙規格播出形式，將「三世輪迴」中的愛慾情仇、因果輪迴的糾葛，譜寫出跨越時空轉世輪迴的故事。

微短劇神作正式上映！ 《世世動了心》分秒緊扣你的心 - https://www.watchmedia01.com

「這是我們向佛光山開山星雲大師致敬的誠意之作」製片人羅法平透露，《世世動了心》靈感取材自大師經典小說《玉琳國師》，大膽採用Z世代視角詮釋因果所製作出的全新作品。團隊期望透過新媒體形式延續大師人間佛教精神，讓觀眾在快節奏觀影體驗中，也能深入淺出領悟因果與緣份的真諦，並從中獲得正能量與心靈啟發。而為了滿足各年齡層的觀看習慣，更貼心推出雙規格版本：「豎屏（直式畫面）」，每集2分鐘以微短劇方式呈現，滿足現代人快節奏、快享樂的步調；「橫屏（橫式畫面）」，每集10分鐘，在交通轉運，工作喘息之餘，都能輕鬆進入追劇模式。《世世動了心》展現高水準的製作品質與用心，以緊湊情節、正能量的核心有別於市場上速成古偶劇。

廣告 廣告

微短劇神作正式上映！ 《世世動了心》分秒緊扣你的心 - https://www.watchmedia01.com

《世世動了心》製作用心，由兩岸新星同台飆戲。本劇2024年10月16日在橫店影視城開機，由郭久安執導、梁子瞭編劇。匯集了兩岸微短劇圈崛起的新星：藍博、廖茉汐、楊鎮、羅睿等領銜主演。四位主演不僅顏值出眾，演技實力更不輸線上流量明星，他們在劇中會擦出什麼火花？

劇中以「輪迴」與「宿命」為核心，融合浪漫、文藝與奇幻元素，最大亮點是採用「多時空交錯」敘事手法，講述橫跨三世的恩怨情仇。故事中的宋成旭（楊鎮飾）因家族仇恨，多次阻撓令將軍（藍博飾）的幸福，卻在因果循環下反噬自身；直至第三世，于令選擇放下前嫌，與杜昕玫（廖苿汐飾）締結良緣，才讓跨越百年的因果走向圓滿。

微短劇神作正式上映！ 《世世動了心》分秒緊扣你的心 - https://www.watchmedia01.com

羅法平回憶，1992年的《再世情緣》是透過電視媒體感動無數觀眾；時隔34年，《世世動了心》則以微短劇的形式進軍全球網路平台。當年萬芳演唱的主題曲〈我記得你眼裡的依戀〉至今仍是觀眾的回憶殺，為了延續這份感動，他特別邀請知名音樂製作人季忠平與歌手陳明真夫婦聯手，量身打造全新主題曲〈遊園驚世夢〉，並由陳明真親自獻唱，盼再用歌曲串起跨時代的情感共鳴。

《世世動了心》將自1月5日起上線，台灣觀眾可在《人間福報》官方YouTube、Facebook、Instagram並輸入關鍵字《世世動了心》即可觀看；中國大陸將在紅果、優酷等平台播出，並陸續在東南亞、北美等地區播映。劇組盼透過這次跨平台播出，將正能量再次推向全球，成為跨世代都能共鳴的心靈影視作品。

播映網址：

https://www.youtube.com/channel/UC-9VUTKaRcb7_s3M4VxUbdA

https://www.facebook.com/merit.times.327?locale=zh_TWhttps://www.instagram.com/the_merit_times/