微短劇《世世動了心》 1/5首播
記者鍾和風/高雄報導
開啟台灣微短劇新紀元！台灣首部正能量微短劇《世世動了心》，將於1月5日在《人間福報》YouTube等多個官方社群平台盛大首播。全劇匯集兩岸新生代演員同台飆戲，創新融合「橫、豎屏」雙規格敘事，細膩刻畫「三世輪迴」的宿命糾葛，譜寫一場跨越時空的三世輪迴故事。
男女主角劇照。（圖／人間福報 提供）
「這是我們向佛光山開山星雲大師致敬的誠意之作」製片人羅法平透露，《世世動了心》靈感取材自大師經典小說《玉琳國師》，大膽採用Z世代視角製作全新作品。團隊期望透過新媒體形式延續大師人間佛教精神，讓觀眾在快節奏觀影體驗中，也能深入淺出領悟因果與緣份的真諦，並從中獲得正能量與心靈啟發。
男女主角劇照。（圖／人間福報 提供）
《世世動了心》2024年10月16日在橫店影視城開機，由郭久安執導、梁子瞭編劇。卡司組合更讓人眼睛一亮，匯集了藍博、廖茉汐、楊鎮、羅睿等兩岸微短劇圈崛起的新星領銜主演。四位主演不僅顏值出眾，演技實力更不輸線上流量明星，他們在劇中會擦出什麼火花？令劇迷敲碗期待；此外，李悅萱、王偉、姜莉等新生代演員也加盟演出，陣容堅強。
劇情以「輪迴」與「宿命」為核心，融合浪漫、文藝與奇幻元素，最大亮點是採用「多時空交錯」敘事手法，講述橫跨三世的恩怨情仇。故事中的宋成旭（楊鎮飾）因家族仇恨，多次阻撓令將軍（藍博飾）的幸福，卻在因果循環下反噬自身；直至第三世，于令選擇放下前嫌，與杜昕玫（廖苿汐飾）締結良緣，才讓跨越百年的因果走向圓滿。
有別於市面上速成的古偶劇，《世世動了心》展現高水準的製作品質與用心，以緊湊情節、正能量的核心脫穎而出。為滿足各年齡層的觀看習慣，劇組還貼心推出「豎屏（直式畫面）」（每集約2分鐘，共88集）、「橫屏（橫式畫面）」（10分鐘，共22集）雙規格版本，讓劇迷在首發當日，就開啟追劇模式，一集一集往下看。
羅法平回憶，1992年的《再世情緣》是透過電視媒體感動無數觀眾；時隔34年，《世世動了心》則以微短劇的形式進軍全球網路平台。當年萬芳演唱的主題曲〈我記得你眼裡的依戀〉至今仍是觀眾的回憶殺，為了延續這份感動，他特別邀請知名音樂製作人季忠平與歌手陳明真夫婦聯手，量身打造全新主題曲〈遊園驚世夢〉，並由陳明真親自獻唱，盼再用歌曲串起跨時代的情感共鳴。
為讓觀眾提前感受劇集的張力，劇組自2025年11月起，陸續釋出「宿命啟動」、「時空對比」、「夢境伏筆」、「命運重逢」及「情感高潮」五支前導預告影片，層層揭開故事面紗，讓劇作尚未播出，就在網路上引爆話題。
《世世動了心》將自1月5日起上線，台灣觀眾可鎖定《人間福報》YouTube、Facebook、Instagram觀看；中國大陸將在紅果、優酷等平台播出，並陸續在東南亞、北美等地區播映。劇組盼透過這次跨平台播出，將正能量再次推向全球，成為跨世代都能共鳴的心靈影視作品。
播映網址：
https://www.youtube.com/channel/UC-9VUTKaRcb7_s3M4VxUbdA
https://www.facebook.com/merit.times.327?locale=zh_TW
https://www.instagram.com/the_merit_times/
