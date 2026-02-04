微短劇《蘇醫生，你的雙面女友已上線》廈門開機 兩岸青年攜手打造跨次元浪漫

▲2月4日，兩岸合作微短劇《蘇醫生，你的雙面女友已上線》在廈門正式啟動拍攝。（記者徐迪攝）

【記者 徐迪／福建廈門 報導】2月4日，2006年新年開春之際，兩岸合作微短劇《蘇醫生，你的雙面女友已上線》在福建廈門正式啟動拍攝。該劇由導演王叔志、臺灣資深總製片人丁夢龍擔任，大陸演員張雅夢、馬驍凡、張弦、樸俊名領銜主演，臺灣知名演員劉丞、張希愛友情出演，以「AI女友闖入現實」為核心設定，融合甜寵愛情與科幻懸疑元素，為觀眾帶來一場跨越次元的浪漫敘事。

微短劇《蘇醫生，你的雙面女友已上線》主要講述了男主人公蘇子亥為喚醒車禍昏迷的愛人白如煙，啟動第99次意識入侵計畫，他化身面具人A，派出白如煙分裂出的意識人格淩江雪，潛入自己的意識世界執行盜寶任務，淩江雪頂替白如煙的身份，在修正劇情、同居相處中與蘇子豪暗生情愫，一場以愛為名的騙局，最終成了雙向救贖的浪漫。劇集以年輕化敘事方式，探討科技與情感的關係，精准貼合當代觀眾審美。

▲《蘇醫生，你的雙面女友已上線》演員從左到右：劉丞（臺灣）、馬驍凡、張雅夢、張弦合影。（主辦方提供）

該劇由廈門龍圖大展影視娛樂有限公司出品，廈門幸運和合影視文化有限公司、廈門一九零五影視產業有限公司、廈門希樂創藝影視文化有限公司、華人傳奇媒體（廈門）有限公司聯合製作。兩岸影視力量彙聚專業影視人才，從編劇、攝影到美術指導，深度融合兩岸製作經驗，為劇集品質保駕護航。出品方廈門龍圖大展影視娛樂有限公司表示，以此次合作為契機，推動閩臺影視人才交流與產業深度融合。

臺灣資深總製片人丁夢龍將奇幻設定與青春情感深度融合《蘇醫生，你的雙面女友已上線》，結合兩岸演員參與，領銜主演張雅夢、馬驍凡憑藉清新演技備受關注，臺灣演員劉丞、張希愛的加盟更增添兩岸影視文化交流亮點。丁夢龍表示，他和團隊首次到廈門來投資，各界的好朋友鼎力相助，廈門是一個非常好的拍攝影視基地，他呼籲臺灣相關的影視行業、資深影視人都可以來廈門發展，兩岸影視產業各具優勢特色，唯有兩岸影視融合發展，共同攜手邁向世界舞臺。

▲臺灣總製片人丁夢龍（右二）、導演王叔志（左二）與嘉賓合影。（主辦方提供）

臺灣青年演員劉丞第一次來廈門拍戲，非常珍惜這次機會。他說，看到廈門的影視產業已經非常成熟，技術能力也強，在廈門兩岸能相互學習，結合兩岸合拍優勢一起完成一個好的作品，希望能拍更多的作品讓大家看到，還能推向國際。

該劇集全程在廈門取景，廈門長庚醫院為兩岸融合交流全力協助，才能順利實景還原醫療場景，海滄區、鼓浪嶼等濱海風貌融入劇情，用鏡頭展現廈門浪漫氣質與人文底蘊。廈門長庚醫院、廈門舒影影視基地等單位對拍攝給予大力支持。

▲微短劇《蘇醫生，你的雙面女友已上線》全體人員祝收視長虹。（記者徐迪攝）

作為該劇客串演員張希愛表示，他們團隊是第一批在福建拿到電視製作許可證，對大陸的市場非常看好，這部短劇的耗資不管是演員、工作人員、主創人員、主創團隊還有選景等都非常講究，為迎合豎屏的發展趨勢，他們將橫屏的影視經驗帶到此劇，製作成精品化的豎屏短劇。在題材上也是選擇年輕人喜歡的科幻愛情主題，希望這部劇能給大家帶來不一樣的新體驗。

作為閩臺影視融合實踐專案，該劇以奇幻愛情為載體，傳遞「兩岸一家親」文化內核，探索閩臺影視產業合作新路徑。本劇集《蘇醫生，你的雙面女友已上線》預計於2026年3月完成製作並上線，屆時將通過國內主流視頻平臺及兩岸電視臺同步發行，讓更多觀眾感受兩岸青年攜手打造的跨次元浪漫。