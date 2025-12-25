微笑元素26日登錄創櫃板！擁10專利、26項商標 不只賣車那麼簡單
財經中心／余國棟報導
櫃買中心創櫃板再添生力軍，微笑元素創意概念股份有限公司(以下簡稱微笑元素創意概念公司；股票代號：7697；產業類別：綠能環保)將於12月26日登錄創櫃板。
微笑元素創意概念公司將電動科技融入傳統機械結構，使自行車用途區分為成為工作好夥伴For Work、增進家庭感情重要角色For Family、具備腳踏車功能的生活載具For Life及量身訂做的產品For Self，以滿足各式各樣使用風格消費者。
該公司102年自創「SEic / SEic單車工廠」品牌，致力提供高品質的經典單車及多樣化個性零配件，透過結合異材質零件及專利車架的設計增加整車質感與風格，讓消費者可客製化打造個性化車款，已取得10項專利及26項商標權。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／美股平安夜傳佳音！道瓊、標普再寫新高 科技巨頭還能嗨到年底？
台股盤前／美股再寫史高！台指夜盤上漲64點 台股明開盤衝聖誕行情
盤後籌碼／外資賣超38億！台股收紅61點 存股族最愛這幾檔被倒好慘
蛇年交易榜單大洗牌 這2檔竟從榜外直衝前5！
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 9
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 16
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 11
35歲買1600萬房、65歲能安心退休？殘酷真相：選40年房貸恐陷黑洞「這樣做不變下流老人」
房價居高不下，對於正值壯年的「夾心世代」而言，買房與存退休金往往成為難以兼顧的兩難選擇，有網友問，自己現在是35歲，若決定下手買1600萬房屋，若是選擇30年或40年房貸方案，在65歲退休時，能夠迎來安穩晚年，還是陷入人老債還在困境？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 22 小時前 ・ 6
國巨、華新科臉綠！被動元件承壓 九豪飆漲停力挽狂瀾...「2檔小將」強漲逾4%撐盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（23）日開高震盪，截至中午11點30分左右，加權指數上漲155.81點、漲幅0.55%，收在28,305.45點。觀察類股走勢，被動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 9
放假前法人先走一波 台積電小漲穩台股軍心/金龍海嘯撂不倒房價 股市成最強靠山/PCB股王台光電帶隊 台燿金像電衝出新天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕節前交投轉趨清淡，但在經濟數據優於預期與AI權值股回神帶動下，四大指數同步收高。美國第三季GDP年化成長率上修至4.3%，顯示消費動能仍具韌性，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊調整對聯準會降息時點的預期；道瓊工業指數上漲79.73點，那斯達克指數上漲0.57%、標普500指數上漲0.46%創歷史收盤新高，費城半導體指數上漲0.55%。 科技股方面，AI概念自先前修正中回穩，資金重新回流；其中輝達大漲3.01%，受惠AI晶片需求續強與H200可望提前出貨中國消息激勵；亞馬遜上漲1.62%、Alphabet同步走高1.48%，反映雲端與AI應用投資動能仍在；博通勁揚2.30%，市場看好其在AI高速運算與資料中心連接晶片的成長潛力。晶圓代工龍頭台積電ADR亦上漲1.25%，在AI客戶需求支撐下，持續扮演穩定台股多頭的重要指標。 亞股方面漲跌互見，日股與韓股小幅走跌；港股與陸股則是小漲，區域市場整體偏向觀望。 台股今（24）日承接美股漲勢，加權指數開高後震盪收斂，終場上漲61.51點、收28,371.98點，成交金額4,299.94億元；權王台積電(2330)小漲5元、收1,495元，權值股表現相對溫和。盤面資金轉向題材股，記憶體族群成為多頭主軸，晶豪科(3006)、威剛(3260)、群聯(8299)強勢亮燈，南亞科(2408)、十銓(4967)同步走揚；PCB族群延續熱度，金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)續創新高。整體而言，在外資節前偏保守、內資作帳支撐下，台股維持高檔震盪格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 16 小時前 ・ 7
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 23 小時前 ・ 2
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
法人升評喊持有！陽明噴5%領頭航運股衝鋒...貨櫃三雄同步開花 這檔「法說會在即」4連漲恐斷
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以紅盤28,383.61點開出，最高來到28,486.38點，截至上午10點20分，仍保持走高趨勢。觀察盤中航運族...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
千億機殼大廠可成遭爆因「洩密」撤出中國 公司重訊澄清：是主動出擊轉型
千億市值的機殼大廠可成（2474）近期爆出因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成(23)日也發布重大訊息說明，強調是可成主動出擊，淡出手機相關業務，將資金與資源配置於更具潛力的領域。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
理財最前線／低空飛行亂流頻仍 3大經濟學家導航2026全球投資
2026年即將到來，全球投資圍繞著3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來1年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
6億變8.5億！ 大戶囤黃金半年增值2億元
我國銀樓黃金價格持續飆升，今（23）日每錢17,600元，改寫歷史新高，日前一名大戶斥資6億元囤金，如若持有至今，已增值約2億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
《金融》趁現在！現金股房1招省976萬贈與稅
【時報-台北電】跨年倒數9天！父母想要贈與子女就趁現在，可趁每年結束前和隔年初，父母分2次贈與小孩，合計976萬，完全免贈與稅，資產傳承顧問廖嘉紅（R姐）表示，除了贈與現金，贈與股票、不動產或保單的稅務也不同，尤其要注意房產贈與再出售時，房地合一稅會暴增，如果是舊制，建議用繼承方式，免土地增值稅，也能保留稅賦較輕的舊制。 R姐在臉書「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」表示，許多人都會善用年度的贈與免稅額，但一樣是贈與244萬，但贈與現金、股票還是不動產，未來的稅務效果，到底差別在哪裡呢？ ◎房產贈與再出售時，房地合一稅會暴增 陳姐夫妻將市價3000萬的房產分年贈與給兒子，結果兒子持有不到5年賣出，卻要課35%的房地合一稅，付了700萬的稅金。父母和兒子都很懊惱，表示不知道會被課這麼高的稅。 房產贈與兒女再出售，房地合一稅暴增有3原因： 原因1：出售所得稅舊制變新制 受贈房產再出售需採「房地合一所得稅」新制申報，稅金大幅提高。 原因2：受贈不動產成本認定偏低 受贈時的房屋評定現值及公告土地現值偏低，出售時實際獲利偏高，導致稅金增加。 原因3：持有期間縮短 持有期間縮短，稅率與持有期間相關，持有2時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1