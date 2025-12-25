微笑元素26日登錄創櫃板！擁10專利、26項商標 不只賣車那麼簡單

財經中心／余國棟報導

微笑元素創意概念公司將電動科技融入傳統機械結構，使自行車用途區分為成為工作好夥伴。（圖／微笑元素）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，微笑元素創意概念股份有限公司(以下簡稱微笑元素創意概念公司；股票代號：7697；產業類別：綠能環保)將於12月26日登錄創櫃板。

微笑元素創意概念公司將電動科技融入傳統機械結構，使自行車用途區分為成為工作好夥伴For Work、增進家庭感情重要角色For Family、具備腳踏車功能的生活載具For Life及量身訂做的產品For Self，以滿足各式各樣使用風格消費者。

該公司102年自創「SEic / SEic單車工廠」品牌，致力提供高品質的經典單車及多樣化個性零配件，透過結合異材質零件及專利車架的設計增加整車質感與風格，讓消費者可客製化打造個性化車款，已取得10項專利及26項商標權。

