微笑山線尋寶集章熱度爆棚！ 第二波抽獎加碼「新北幣」登場

微笑山線尋寶集章啟動12段步道、12種特色等你來探索。(新北觀旅局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

2025年新北市觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」自7月1日開跑以來已吸引近四萬人次熱烈參與，觀旅局特別加碼結合登山×數位集章×現金等值新北幣抽奬大放送，歡迎民眾登山健行體驗尋寶集章活動任務走入新北家山！第一波季季抽已圓滿結束，第二波抽獎將於2026年2月5日抽出，把握機會現在正是上山集章、抽獎賺新北幣的最佳時機！

新北市觀旅局指出，「微笑山線大縱走尋寶集章任務」活動串聯新北五大山系，精選12段經典步道、66顆特色寶石與山系成就徽章，只要透過「健行筆記APP」啟動任務，走完任一段步道並集齊該段寶石，就自動獲得普獎抽獎資格（抽新北幣500點或Rober Timms濾袋咖啡）；若在2026年1月31日前集滿全部66顆寶石，還可額外參加特獎抽獎，最大獎為新北幣5,000點或GOODYEAR專業健行鞋！

觀旅局提到，第二波季季抽加碼「新北幣」點數，新北幣1點＝1元，可在全臺新北幣特約店家直接折抵消費。此次加碼新北幣就是要讓大家「邊健行、邊健康、邊帶動山線商圈」，用最輕鬆的方式走進新北山林，同時把消費留在在地店家！本次活動提供線上完登證書，並持續推出實體完登證書及限量精美贈品。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，微笑山線尋寶集章任務不僅是登山活動，更是一趟結合探索、蒐集的旅遊全新體驗。期待藉由多波段抽獎與加碼，讓更多市民以輕鬆步調走進五大山系，感受山林魅力，帶動微笑山線沿線觀光體驗。更多活動資訊及抽獎公告，請關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、IG與「健行筆記」活動專區。