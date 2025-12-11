微笑山線尋寶集章第二波抽獎加碼「新北幣」

《圖說》親子共賞大棟山小百岳芒花，開啟尋寶任務的第一顆寶石。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025年新北市觀光旅遊局推出的「微笑山線大縱走尋寶集章任務」開跑以來已吸引近四萬人次熱烈參與，現在加碼結合登山×數位集章×現金等值新北幣抽奬大放送，歡迎民眾登山健行體驗尋寶集章活動任務，第二波抽獎將於2026年2月5日抽出，請把握上山集章、抽獎賺新北幣良機。

《圖說》微笑山線尋寶集章啟動12段步道、12種特色歡迎來探索。〈觀旅局提供〉

觀旅局長楊宗珉表示，微笑山線尋寶集章任務不僅是登山活動，更是一趟結合探索、蒐集的旅遊全新體驗。期待藉由多波段抽獎與加碼，讓更多市民以輕鬆步調走進五大山系，感受山林魅力，帶動微笑山線沿線觀光體驗。更多活動資訊及抽獎公告，請關注新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、IG與「健行筆記」活動專區。

《圖說》號召全民一起尋寶集章！微笑山線12段步道魅力大不同。〈觀旅局提供〉

他指出，「微笑山線大縱走尋寶集章任務」活動串聯新北五大山系，精選12段經典步道、66顆特色寶石與山系成就徽章，只要透過「健行筆記APP」啟動任務，走完任一段步道並集齊該段寶石，就自動獲得普獎抽獎資格，抽新北幣500點或Rober Timms濾袋咖啡。若在2026年1月31日前集滿全部66顆寶石，還可額外參加特獎抽獎，最大獎為新北幣5,000點或GOODYEAR專業健行鞋。

《圖說》微笑山線尋寶集章任務推出以來吸引四萬人次參加，第二波季季抽活動加碼抽新北幣。〈觀旅局提供〉

楊宗珉進一步說明，第二波季季抽加碼「新北幣」點數，新北幣1點＝1元，可在全臺新北幣特約店家直接折抵消費。此次加碼新北幣就是要讓大家「邊健行、邊健康、邊帶動山線商圈」，用最輕鬆的方式走進新北山林，同時把消費留在在地店家，活動提供線上完登證書，並持續推出實體完登證書及限量精美贈品。