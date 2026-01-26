微笑山線集章 抽新北幣5000點

新北市觀光旅遊局推出「微笑山線大縱走尋寶集章任務」自民國114年7月1日開跑以來，廣受山友喜愛與好評，至今已有近1500人解鎖完登12段路線，活動進入最後衝刺階段，為鼓勵更多山友挑戰完登，將於5月舉辦第3波季季抽活動，並加碼「新北幣5000點」，集章任務將於115年4月30日截止。

觀旅局表示，參加者只需下載「健行筆記APP」開啟任務，每完成1段步道並蒐集寶石，即可獲得「普獎」抽獎資格，有機會抽中新北幣500點、DK高博士動態足弓拖鞋或水豚君布偶。若成功集滿12段路線、共66顆寶石，更可參與「特獎」抽獎，最大獎包含新北幣5000點或GOODYEAR專業健行鞋等完登大禮。

廣告 廣告

農曆春節將屆，觀旅局特別推薦微笑山線精選12段路線其中2條近郊路線，這2條路線交通便利、適合全家親子出遊，並兼具祈福與休閒樂趣，分別是「鶯歌後花園漫步」親子遊程，以及「烘爐地登高祈福」祈福遊程。

「鶯歌後花園漫步」親子遊程，其中鶯歌石步道是適合全家同樂的親山步道，環繞鶯歌石而上，沿途擁有優美山林景色與天然岩洞，觀景台更可遠眺對岸山景及宜人城市風光。

「烘爐地登高祈福」祈福遊程，其中烘爐地（又稱南勢角山）位於中和區南勢角後方山區，是微笑山線上的熱門景點，其登山觀光步道串聯中和、新店與土城三區，烘爐地山名列小百岳第16名，海拔302公尺，深受登山客青睞。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市擁有豐富的登山步道與山林資源，以「家山」為概念，串聯多條親民步道打造「微笑山線」，讓忙碌的現代人輕鬆走進城市近郊。期盼透過本次尋寶集章活動，讓民眾在健行運動之餘，帶動沿線商圈與在地觀光發展，實踐「邊健行、邊健康、邊消費」的旅遊新模式。