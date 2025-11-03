微笑山線Party Day活動 邀您來深坑一起開派對
(記者謝政儒綜合報導)新北市政府觀光旅遊局為推廣「微笑山線」品牌，將於11月8日（星期六）在深坑兒童遊戲公園及深坑廳舉辦「微笑山線Party Day：一起上山Chill一下」活動，本次活動結合舞台演出、體驗闖關、知識競賽、創意手作與森Chill市集，讓民眾在悠閒氛圍中探索山林魅力，體驗微笑山線的文化韌性與生活美學。凡完成主辦單位規劃體驗活動，即可獲得「微笑山線筋膜球」、「微笑山線綠綠種子袋」及摸彩券，並有機會抽中樂高積木等豐富大獎，滿載而歸。
新北市擁有豐富的山林資源，觀光旅遊局持續透過「微笑山線」品牌串聯五大山系（天上山系、大棟山系、鳶山系、二格山系、五分山系）登山步道推廣山林旅遊與環境教育，讓更多市民在日常中親近自然。本次活動以深坑為活動主場，結合在地山城文化與永續理念，設計寓教於樂的體驗項目，邀請大家一同感受新北的綠色生活風貌。
Party Day活動內容有趣味好玩的闖關、知識競賽以及手作體驗、精彩豐富的舞台表演及優質特色的「森Chill市集」，本次也邀集微笑山線五家服務據點與15家獨立品牌攤商，販售文創、手作與山城特產，並導入「新北幣 NewTaiPAY」數位支付回饋機制，只要完成指定任務即可領取100元新北幣合作店家優惠券，鼓勵民眾以行動支持在地店家，形成社區正向循環。
新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，本次「微笑山線 Party Day」不僅是一場親子同樂會，更是推動山林教育與地方品牌的實踐活動。透過表演、市集與體驗，讓民眾在輕鬆氛圍中學習環境知識，並鼓勵大家在假日安排小旅行，走進新北家山，重新發現家山魅力。活動當天，民眾還可於活動前先行至深坑周邊步道（如深坑茶山步道）走走，享受大自然的清新與寧靜，為整個假日旅程增添更多美好回憶。誠摯邀請市民朋友與遊客一同參與「微笑山線 Party Day」，在音樂與笑聲中親近山林、放鬆身心，一起上山Chill一下。更多活動資訊可上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。
