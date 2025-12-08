微笑臘腸狗Bella離世！飼主不捨
[NOWnews今日新聞] 謝謝 Bella 治癒了全世界！美國佛州一隻奶油臘腸狗 Bella，因為嘴角時時刻刻微微上揚，被封為「微笑臘腸狗」，更在 IG 上吸引將近 30 萬粉絲。不過，近期主人發文表示，Bella 已於 12 月 3 日跨過彩虹橋前往汪星球，消息曝光也讓全球粉絲不捨。
笑口常開竟是小小缺陷！微笑臘腸狗 Bella 的可愛模樣席捲世界
家住美國佛州的臘腸犬 Bella 在今年初爆紅，因為牠每次被拍照時，嘴角總會微微上揚，讓大批網友將牠封為「微笑狗狗」，甚至製作成各種梗圖使用。
面對突如其來的爆紅，主人梅蘭妮（Melanie Savage）坦言，其實 Bella 之所以總是看起來在微笑，是因為牠先天缺了幾顆牙，導致閉上嘴巴時會自然有些歪斜，才會呈現微笑的模樣。
不過即便有這樣的先天缺陷，Bella 的生活並沒有受到太大影響，依舊是家中最乖巧、最可愛的開心果，不會讓主人操心。而且牠今年已經 14 歲，算是狗狗的高齡奶奶了。
微笑狗狗離開地球！主人不捨：謝謝妳治癒了大家
隨著「微笑狗狗」名氣越來越響亮，Bella 的 IG 粉絲近期更突破 29.6 萬人。不過主人梅蘭妮在本周稍早發出訃告，證實 Bella 已於 12 月 3 日離世，「牠是我的影子，是我的靈魂狗狗（soul dog）。」
事實上，Bella 在離開前一天依舊如常生活，讓主人們完全察覺不到異狀，直到 12 月 3 日晚上身體突然急轉直下，才被緊急送往動物醫院急診。獸醫也無奈證實，「Bella 過去一直忍著不適」，最終仍踏上彩虹橋，前往汪星。
Bella 離世消息曝光後，大批粉絲紛紛留言道別，「謝謝 Bella 的微笑，陪我走過情緒低潮」、「願妳安息，Bella」、「謝謝妳向世界散播微笑能量」、「牠讓全球的人都被治癒了，到汪星也會更快樂的」。
