微粒複製展覽新營文化中心精彩登場 聚焦探索揭開影像秘密

▲藝術家翁禎源與沈正一聯手呈獻於新營文化中心舉辦微粒複製展，透ˋ握教育現場與創作實踐的交互碰撞，展現全新的影像觀察與再思考。（記者李嘉祥攝）

臺南市新營文化中心1月精彩展覽「微粒複製」由藝術家翁禎源與沈正一聯手呈獻，展期自即日起至2月1日，以「微粒」為概念軸線，聚焦影像複製、技術介面與觀看習慣間的當代關係，透過二位藝術家在教育現場與創作實踐的交互碰撞，展現全新的影像觀察與再思考，市長黃偉哲歡迎市民踴躍前往觀賞。

文化局表示，翁禎源畢業於國立高雄師範大學美術系研究所及臺北藝術大學美術學系，此次展出的作品以早期數位影像作為靈感，結合手工計算與軟體操作，創造出「逆向數位化」的視覺經驗，其透過像素拆解原創與複製，挑戰觀者對影像真實性的判讀，呈現科技生成下的模糊界線。

文化局指出，另一展者沈正一現為國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所博士生，畢業於同校及華梵大學美術學系。此次展出作品「樹靈塔」、「圖像捉影－阿里山人工林」與「翰墨情懷－阿里山午後」延伸素描思維，探問人工林是否形成複製性的單一生產場域，並捕捉山林霧氣流動中的視覺瞬間。

文化局進一步說明，「微粒複製」展覽聚焦當代視覺文化中的「複製性」與「技術介面」，延伸觀看經驗與知識生成的可能性，兩位藝術家結合教育現場的觀察與創作經驗，以影像再製、記憶運算與數位構成為方法，探索藝術教育與影像思維如何在「像素」、「微粒」層次被解構、轉譯與生成，歡迎來觀展體驗。