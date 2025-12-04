微罪不舉藍委提修法 民進黨團：支持調整但需整體考量

黃姓清潔隊員因將民眾丟棄僅值32元的電鍋、轉送他人而被依貪汙罪起訴並獲判緩刑，引發社會議論，國民黨立委翁曉玲提出修法主張微罪不舉、貪汙金額5萬元以下可免除其刑；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今(4)日表示，黨團支持刑度調整，但不管是加嚴還是加寬，都應該考量到整個刑度配置的均衡思考，否則未來遇到相關個案仍會造成困擾。

鍾佳濱表示，現在立法院因應民意的期待，讓法條處理「微罪不舉」、「徹查到底」的衝突，譬如貪汙治罪應該嚴懲，因此不斷的將刑度提高，但在法制上一旦刑度提高，針對個案情節較為輕微的案案例，檢察官跟法官很難達到社會上所謂的微罪不舉。

他指出，因此過去在對《刑法》刑度上的討論，一方面當發生重大事件，社會認為要嚴懲的時候，馬上就是沒有考慮刑度配置的均衡而一味的提高，但是發生到一些其情可憫的輕微案件時，又希望能夠獲得免罪、免刑的處置，這時又希望創設其他的刑度。

鍾佳濱直言，立委因應民意的各種提議都很好，但回歸到法制的本質，一定要了解刑法跟相關的刑度的配置，有整個體系性的考量，我們非常同情有些是屬於微罪範圍，所以未來在刑法的修訂，就應該將這些微罪的刑度跟應該加重的刑度要予以區隔。

他強調，黨團支持刑度調整，但不管是加嚴還是加寬，都應該考量到整個刑度配置的均衡思考，若一味的加嚴或放寬，未來又遇到個案要適用時，又會造成司法上的困擾。

