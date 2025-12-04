微罪免刑修法遭出征 翁曉玲嗆雙標：綠委與法務部也提案

翁曉玲4日在國民黨團記者會反擊，綠委與法務部同樣提出修法版本，行政院同樣審竣，方向一致，卻唯獨自己被扣帽子，對此表達強烈不滿。（張睿廷攝）

台北市黃姓清潔隊員因民眾丟棄僅值32元的電鍋、轉送他人而被依貪汙罪起訴並獲判緩刑，引發社會議論；國民黨立委翁曉玲提出修法，主張微罪不舉、貪汙金額5萬元以下可免除其刑，不過遭律師林智群批評亂修法。翁曉玲4日在國民黨團記者會抨擊，綠委與法務部同樣提出修法版本，行政院同樣審竣，方向一致，卻唯獨自己被扣帽子，對此表達強烈不滿。

國民黨團4日召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會。翁曉玲表示，朝野都在推修法，卻被部分媒體栽贓說她要「除罪化」貪汙，根本是在製造假議題、雙重標準。

翁曉玲提到，她3日於立法院質詢法務部長鄭銘謙後，部分媒體引用林智群臉書內容質疑自己，但現行法本就規定可減輕其刑，且包括民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄與法務部都已提出修法，只要情節輕微、所得不超過5萬元，可減輕或免除其刑，方向完全一致。

國民黨立委陳玉珍指出，全國民眾看到詐騙集團15萬元交保，但一名出於善意的清潔隊員卻被以貪汙罪起訴，誰能接受？

陳玉珍說，貪汙治罪條例第12條原本就規定，若所得或圖得利益在5萬元以下、情節輕微，可減輕其刑，但未規範「免除其刑」，如今補上「或免除」三字，只是給法官量刑工具，不代表5萬元以下統統免刑，兩者完全不同。陳玉珍強調，藍綠與法務部皆有相關提案，林智群卻刻意扭曲，只為抹黑國民黨。

王鴻薇說，民進黨立委願意回應社會疑慮、認為不該再有類似案件，她們都樂見其成；但是令外界不解的是，林智群以律師身分混淆視聽，不看提案內容就對在野黨開火，更諷刺的是，賴瑞隆也提出修法，難道林智群這次是隔山打牛，順便把民進黨立委邱議瑩、許智傑也一起指涉？高雄選戰吵得混亂，連側翼都衝進來開打。

王鴻薇最後呼籲法務部加速送案。她指出，鄭銘謙已表示修法版本準備送行政院，希望院版能在本會期送至立法院，讓立院盡快排案審查並完成修法。

