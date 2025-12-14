微胖族體重控制若失敗 醫學會籲開放用藥

（中央社記者陳婕翎台北14日電）胖是百病之源，微胖族、泡芙人健康風險也要顧，台灣肥胖醫學會最新指引建議，BMI介於24至27體脂肪異常者，導入飲食調整、運動，3至6個月內控制若失敗，籲開放施打「瘦瘦針」。

台灣肥胖醫學會今天在2025年台灣肥胖醫學年會暨台灣、日本、韓國肥胖醫學討論會，正式發布「2025年台灣成人肥胖臨床實務指引」，與世界衛生組織（WHO）12月剛出爐的全球標準接軌，為台灣民眾帶來治療新觀念。

肥胖是一種疾病，需要積極介入治療。台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵在會後記者會說明，今年發布的新版本指引，與前2年最大的差異在於「藥物建議修訂」，特別是針對身體質量指數（BMI）介於24至27的族群。

高湘涵說，若對這類族群進行身體組成分析，發現屬於「微胖族」或「泡芙人」，也就是體重正常，但體脂肪過高、肌肉量不足的體態；可先進行生活型態調整，若3至6個月內腰圍等指標未達標，甚至已出現共病，建議可在醫療團隊嚴密監控下使用藥物治療，如「瘦瘦針」GLP-1腸胃荷爾蒙藥物。

高湘涵引用的一份臨床研究顯示，藥物輔助治療44週後，不僅體重下降5%，體脂肪也明顯減少，同時血壓、血糖及血脂皆改善；台灣共有80名受試者接受身體組成分析，結果顯示減重主要來自脂肪的減少。副作用以腸胃道症狀為主，且多可改善，整體用藥安全性良好。

醫學會期盼政府能依據實證醫學，開放相關藥物的使用。高湘涵表示，值得注意的是，微胖族群同樣面臨復胖風險，因此可能需要持續治療；但若僅透過生活型態調整即可穩定維持體重，則無須繼續使用價格昂貴的藥物。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，台灣約有5成民眾面臨過重與肥胖相關問題，其中約5成屬於BMI介於24至27。肥胖治療的基礎仍以生活型態改變為主，包含飲食控制與規律運動，也可視個別狀況，輔以手術或藥物治療，這些方式皆為合法、經專業認可的治療選項。

林文元指出，因應藥物快速發展，醫學會發布最新版本的治療指引，並對所有民眾公開，期望提升大眾對肥胖風險的警覺，讓有需要的民眾能依循科學證據，與醫師討論並制定最適合自己的體重管理策略。

林文元指出，WHO認可新一代藥物治療可有效改善肥胖，緩解改善體重造成相關併發症。肥胖已被認定為一種「需要終身照護的慢性復發性疾病」，減重藥物使用應視為長期治療，避免停藥復胖，無論是飲食控制、規律運動或藥物治療，皆屬肥胖治療環節，多需長期執行。

此外，林文元提到，現階段也觀察到部分亂象，如無過重問題者濫用減重藥物，恐導致肌肉流失；高齡者肌肉量本來就較少，若隨意減重，恐流失珍貴的肌肉量，反而影響健康。呼籲減重藥物必須在專業醫療團隊的監控下使用，切勿自行或隨意濫用。（編輯：吳素柔）1141214