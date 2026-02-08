「微胖」正默默守護著長輩！醫師揭高齡健康真相：吃得香、走得穩，比體重數字更重要





編按：「不是越瘦越健康」這是許多人從年輕時就深信不疑的觀念。但進入高齡醫學的世界後，醫師提醒，：與其擔心長輩胖一點，不如留意體重是否持續下降、衣服越穿越鬆。真正重要的不是體重數字，而是吃得下、走得穩、有沒有體力應付生病與意外。

肥胖悖論

很多醫師反而會擔心，老人家瘦得太剛好。這句話，我在診間說出口時，家屬常常一臉困惑。 「不是應該瘦一點比較健康嗎？」這是大家從年輕一路聽到大的觀念。

但走進高齡醫學，你會發現事情完全不一樣。很多時候，真正讓我緊張的，不是長輩肚子多一點肉，而是體重一直默默往下掉，衣服越穿越鬆，卻沒有人當一回事。

在高齡族群中，確實有一個讓人很反直覺的現象，叫做「肥胖悖論」。

研究發現，年紀越大，患有某些慢性病，BMI稍微高一點的長輩，反而和較低的死亡率有關。

廣告 廣告

這不是鼓勵大家變胖，而是提醒我們：老年人的身體，和年輕時真的不一樣了。

為什麼會這樣？

因為年紀大後，最容易發生的不是肥胖，而是「肌少症」和「營養不良」。

肌肉就像身體的安全氣囊，平常看不出來，一旦生病、感染、跌倒或住院，沒有肌肉的人，很容易一下子就撐不住。

體重太輕，代表能量儲備不足，免疫力和修復能力都比較差。

我常用一個比喻跟家屬說：老人家的身體，就像颱風季前的防災倉庫。完全空空的倉庫，看起來很整齊，但一有狀況，馬上就斷糧。有一點存糧，反而比較能撐過突發事件。

但這裡一定要說清楚一件事：

重點不是「胖」，而是有沒有肌肉、有沒有體力、有沒有活動能力。如果體重看起來正常甚至偏高，但走幾步就喘、站起來很吃力、常常跌倒，那就要小心，這可能是「肥胖型肌少症」。外面看起來不瘦，裡面的肌肉卻在流失，這種情況其實風險更高。

所以我從來不會只看體重計上的數字。我會看：

● 走路穩不穩

● 能不能自己從椅子站起來

● 最近食慾好不好

● 衣服是不是越穿越鬆

這些，比BMI更重要。

看到爸媽「有點肉」，先別擔心

對很多長輩來說，過度減重，其實比微胖還危險。

節食、怕吃油、怕吃肉，最後體重掉的，往往不是脂肪，而是寶貴的肌肉。

等到真的生病住院，才發現「怎麼恢復得這麼慢」，其實早就有跡可循。

身為主廚醫師，我想說的是：老人家要顧的，不是瘦，而是撐得住。吃得下、動得了、有力氣，才是高齡健康真正的指標。

所以，下次看到爸媽「有點肉」，先別急著擔心。

問問自己，他是不是吃得香、走得穩、精神還不錯？

如果答案是，那份「微胖」，可能正默默保護著他。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）





更多幸福熟齡文章

日本老人意外致死第一名「噎到」！怕嗆咳不敢吃，她體重狂掉…「泥、糊、碎」怎麼選，臺大給答案

懂吃、懂動，才能優雅老去！資深護理師3飲食建議改善營養、3運動處方增強肌力，邁向幸福獨立老



