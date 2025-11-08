微詞？鄭追思「共諜吳石」 蔣：應紀念保台前輩

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思共諜吳石的行為，引發朝野各界爭議。吳石為1950年代潛伏在國民黨的共產黨間諜，曾擔任國防部中將參謀次長，向中共傳遞多項國軍絕密情報，最終被判處死刑。此舉不僅遭民進黨立委批評敵我不分，連藍營人士也表達保留態度。台北市長蔣萬安則強調應紀念為保衛台灣而犧牲奉獻的前輩，國民黨立委徐巧芯也認為兩岸追求和平的同時，歷史立場仍需分明。

（圖／TVBS）

吳石是中共在台灣的重要間諜，代號「密使一號」。他潛伏期間，秘密傳遞包括國軍防禦圖、兵力火器配置圖、三軍重武器型號數量及軍官人員名冊等絕密情報。1950年被捕後，蔣介石政府判處他死刑並終身褫奪公權。75年後，鄭麗文選擇追思這位被中共封為烈士的吳石，引起各界質疑。

民進黨立委王定宇表示，當時因為吳石等共諜出賣軍事機密，犧牲了成千上萬的國軍弟兄，鄭麗文此舉根本是向這些亡靈吐口水。不僅綠營質疑此舉是給共諜肯定，藍營民代似乎也頗有疑慮。

台北市長蔣萬安對此回應，他認為應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。言下之意是當時也有國軍被派到對岸當間諜最後處死，重點應該放在保台的先賢先烈。

國民黨立委徐巧芯則表示，相信鄭麗文主席出席追思活動是考量到兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心和歷史，也希望有機會能夠把它講清楚。她強調兩岸追求和平的同時，歷史也要分明，敵我也有所區別。

值得注意的是，以吳石潛伏台灣的故事為題材的大陸諜戰劇《沉默的榮耀》近期在中國大陸獲得好評，劇中描繪了吳石如何將國軍西南戰略部署等重要情報傳遞給中共的過程，凸顯了這段敏感歷史在兩岸不同的詮釋角度。

