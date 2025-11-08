微詞？鄭追思「共諜吳石」 蔣：應紀念保台前輩
國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思共諜吳石的行為，引發朝野各界爭議。吳石為1950年代潛伏在國民黨的共產黨間諜，曾擔任國防部中將參謀次長，向中共傳遞多項國軍絕密情報，最終被判處死刑。此舉不僅遭民進黨立委批評敵我不分，連藍營人士也表達保留態度。台北市長蔣萬安則強調應紀念為保衛台灣而犧牲奉獻的前輩，國民黨立委徐巧芯也認為兩岸追求和平的同時，歷史立場仍需分明。
吳石是中共在台灣的重要間諜，代號「密使一號」。他潛伏期間，秘密傳遞包括國軍防禦圖、兵力火器配置圖、三軍重武器型號數量及軍官人員名冊等絕密情報。1950年被捕後，蔣介石政府判處他死刑並終身褫奪公權。75年後，鄭麗文選擇追思這位被中共封為烈士的吳石，引起各界質疑。
民進黨立委王定宇表示，當時因為吳石等共諜出賣軍事機密，犧牲了成千上萬的國軍弟兄，鄭麗文此舉根本是向這些亡靈吐口水。不僅綠營質疑此舉是給共諜肯定，藍營民代似乎也頗有疑慮。
台北市長蔣萬安對此回應，他認為應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。言下之意是當時也有國軍被派到對岸當間諜最後處死，重點應該放在保台的先賢先烈。
國民黨立委徐巧芯則表示，相信鄭麗文主席出席追思活動是考量到兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心和歷史，也希望有機會能夠把它講清楚。她強調兩岸追求和平的同時，歷史也要分明，敵我也有所區別。
值得注意的是，以吳石潛伏台灣的故事為題材的大陸諜戰劇《沉默的榮耀》近期在中國大陸獲得好評，劇中描繪了吳石如何將國軍西南戰略部署等重要情報傳遞給中共的過程，凸顯了這段敏感歷史在兩岸不同的詮釋角度。
鄭麗文追思共諜吳石「蔣介石心寒」吳思瑤：乾脆加入共產黨好了啦
[Newtalk新聞] 國民黨席鄭麗文今（8）天參加統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發議論。對此，民進黨立委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？是非不分更是敵我不分，鄭麗文乾脆加入共產黨好了啦。 擔任國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長的吳石從南京時期即不斷向中共洩密，多次將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連多名無辜部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。 吳思瑤在臉書發文寫道：「吳石何許人也？中共封為『密使一號』，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。蔣介石曾在日記中記載吳石讓他『心寒』，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又『心寒』一次吧！」 吳思瑤指出：「吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。祭拜新頭殼 ・ 16 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
【房地產週報】六都交易量狂跌26%！台北房價現「蛋黃軟蛋白硬」！北投暴漲12%超狂 建商很敢衝百億指標案上膛
綠批鄭麗文祭共諜 他曝姚文智岳父曾做這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辨解
國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。鏡報 ・ 7 小時前
陪同蕭美琴赴歐洲議會 駐歐代表謝志偉設宴款待各國政要：台灣樂意分享經驗
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了...華視 ・ 8 小時前
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 14 小時前
北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？放言 Fount Media ・ 1 天前
鄭麗文出席追思共諜吳石 矢板明夫批「踐踏自由陣營的記憶」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向1950年代叛國共諜吳石致敬，引發社會震撼與輿論譁然。對此，日本資深媒體人矢板明夫晚間也在臉書發文，痛斥鄭麗文此舉「不僅挑戰歷史記憶，更是對台灣人民、對無數為自由與國家犧牲的將士的極大侮辱」。 矢板明夫在文中指出，吳石並非被誤殺的冤魂，而是潛伏在中華民國政府內部最高層級的共諜。1948年徐蚌會戰前，他身為參謀本部高官，將國軍最重要的作戰機密，包括「淮海戰場形勢圖」與「敵我兵力位置圖」，交給中共。結果國軍在那場戰役中損失慘重，五十多萬人陣亡或被俘投降，黃百韜、邱清泉兩位將軍戰死疆場，中原淪陷、國民政府退守台灣。矢板指出，「戰敗的主因之一，正是情報外洩。吳石的叛國行為，對中共而言是『首功』，對國民黨而言，卻是永難洗刷的恥辱。」 他進一步揭露，更令人髮指的是，吳石隨國民政府來台後，仍繼續為中共蒐集情報。他向中共提供《台灣戰區防禦圖》、海防火力配置、空軍機場資料、軍官名冊、武器庫存、乃至未來游擊計畫等絕密情報，幾乎將台灣的軍事部署完整攤開在敵人眼前，陷台灣於危險之境。中共給他的代號是「密使一號」，矢板強調，「新頭殼 ・ 4 小時前
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前