微軟出手！獨立遊戲《Alumeria》外觀太像《Minecraft》，被版權砲從Steam下架

最近一款名為《Alumeria》的獨立遊戲無預警從 Steam 平台遭到下架，引發社群熱議。根據開發者 Unomelon 公開在 Disocrd 和 BlueSky 的資訊顯示，這次下架是因為收到了來自微軟的數位 DMCA 侵權通知。微軟在通知中指控《Alumeria》使用了《Minecraft》的相關內容，包含但不限於遊戲玩法和美術素材，侵犯了其著作權，導致 Valve 必須依照法律程序暫時移除該遊戲的商店頁面。

目前遊戲已經下架，但畫面確實很像麥塊。（圖源：Allumeria）

然而，這項指很快就引發了爭議。因為開發者強調，雖然《Alumeria》在視覺的風格上確實採用了類似體素的方塊風格，但遊戲內的程式碼和美術素材均為原創或合法授權使用，並沒有盜用《Minecraft》的任何素材和程式碼。開發者收到的通知截圖中，微軟方列舉了遊戲截圖與《Minecraft》官方圖片進行對比，似乎只是因為兩者在「視覺外觀」上的高度相似，就被認定構成侵權行為。

而這件事件曝光後在網路上瘋傳，許多網友對微軟的做法表示不滿，認為假如只是「長得像」或採用相同的美術風格就遭到下架，將對獨立遊戲創作造成寒蟬效應。目前 Valve 官方已告知開發者，假如想要恢復上架，必須提出 DMCA 反通知，證明遊戲本身沒有任何侵權，假如微軟在 10 個工作天內沒有進一步進行法律行動，那遊戲才能重新回到 Steam 商店。