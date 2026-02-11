微軟出手！獨立遊戲《Alumeria》外觀太像《Minecraft》，被版權砲從Steam下架
最近一款名為《Alumeria》的獨立遊戲無預警從 Steam 平台遭到下架，引發社群熱議。根據開發者 Unomelon 公開在 Disocrd 和 BlueSky 的資訊顯示，這次下架是因為收到了來自微軟的數位 DMCA 侵權通知。微軟在通知中指控《Alumeria》使用了《Minecraft》的相關內容，包含但不限於遊戲玩法和美術素材，侵犯了其著作權，導致 Valve 必須依照法律程序暫時移除該遊戲的商店頁面。
然而，這項指很快就引發了爭議。因為開發者強調，雖然《Alumeria》在視覺的風格上確實採用了類似體素的方塊風格，但遊戲內的程式碼和美術素材均為原創或合法授權使用，並沒有盜用《Minecraft》的任何素材和程式碼。開發者收到的通知截圖中，微軟方列舉了遊戲截圖與《Minecraft》官方圖片進行對比，似乎只是因為兩者在「視覺外觀」上的高度相似，就被認定構成侵權行為。
而這件事件曝光後在網路上瘋傳，許多網友對微軟的做法表示不滿，認為假如只是「長得像」或採用相同的美術風格就遭到下架，將對獨立遊戲創作造成寒蟬效應。目前 Valve 官方已告知開發者，假如想要恢復上架，必須提出 DMCA 反通知，證明遊戲本身沒有任何侵權，假如微軟在 10 個工作天內沒有進一步進行法律行動，那遊戲才能重新回到 Steam 商店。
Microsoft has filed a DMCA takedown on a tiny voxel game Allumeria on Steam. This is ridiculous. All their art and code is original, its not even in the same programming language. At the very least this demands an official statement from Mojang what the point of this is. pic.twitter.com/nxoc1KW7Dw
— Tyron (@tyronmm) February 10, 2026
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人曝目前進度「最好的選擇」
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
WBC／日媒認證台灣隊「史上最強」！恐讓日本隊陷入麻煩 點名警惕這8人
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，10日有日媒分析表示，這支台灣隊擁有「史上最強陣容」，盤點8名需要注意的台灣隊球員，恐為日本武士隊製造麻煩。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
藍營內鬨！他開砲鄭麗文：要不要把黨部國父遺像換成妳大哥的寶繪？
國民黨2026年新竹縣長初選持續引發關注，因為提名規則確定採取「民調70%、黨員投票30%」的七三制初選模式，成為全台唯一納入黨員投票比重的縣市，屢遭質疑。政治粉專「不演了新聞台」直接開轟國民黨主席鄭麗文，「要不要把黨部的國父遺像換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜」。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
好市多年菜前３名 過年前「最沒人」時段曝光
下週一（16日）就是大年除夕，好市多台中店擠滿人潮採買年貨，熱心消費者分享好料心得，其中烤雞、鼎泰豐筍絲蹄膀及味丹隨緣全素猴頭菇佛跳牆，在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」被熱推，熟客透露，「除夕夜當天下午不擁擠」，每年都除夕前才去買料。
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲？「真實原因」引發熱議
劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，原因近來在陸網掀起熱議。自2023年底拍完話題陸劇《玫瑰的故事》後，這位「神仙姐姐」至今未再進組，陸媒點出關鍵，並非戲約短缺，而是她對作品與條件的高度堅持，導致多個合作案遲遲談不攏。(記者唐家興)
羅智強急護高金「因3.8億證據」？她：藍營多少人拿中國快篩？
論壇中心／綜合報導台北地檢署今（10日）大動作約談並搜索無黨籍立委高金素梅，疑涉詐領助理費、非法輸入中國製快篩試劑、詐領原民協會補助款，藍委羅智強第一時間聲援「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。政治評論員吳靜怡秀出遭檢調懷疑、羅智強和高金素梅一起發疑為中國製快篩的照片，大酸「羅智強是幫自己集氣」。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。