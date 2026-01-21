微軟執行長納德拉警告 AI需擴大應用否則恐淪泡沫

（中央社達沃斯20日綜合外電報導）微軟執行長納德拉今天在達沃斯「世界經濟論壇」警告，若人工智慧（AI）的應用僅限於大型科技企業與富裕經濟體，AI將有淪為投機泡沫的風險。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，納德拉（Satya Nadella）指出，AI這項快速發展的技術要取得長期成功，取決於是否能廣泛應用於各行各業，並在已開發國家以外地區普及。

納德拉談到：「從本質上來說，要避免AI淪為泡沫，必須讓其效益更平均分布。」他表示，判斷AI「是否泡沫化的跡象」，在於是否只有科技企業因AI崛起受益，而未惠及其他產業的公司。

不過，納德拉對AI能在各行各業帶來轉變充滿信心，例如協助開發新藥。

他說道：「我現在更有信心，這項技術將能以既有雲端與行動運算的基礎架構加速普及、改變生產力曲線，為全球各地帶來地方盈餘及經濟成長。」

納德拉在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）年度會議首日與貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談，為其他科技企業高層的演說揭開序幕，包括谷歌（Google）旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、美國AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

包括微軟（Microsoft）在內的科技企業有愈來愈多資料顯示，全球存在AI採用率落差，其工作應用及生產力提升多半集中在較富裕的已開發國家。

納德拉也重申，他認為未來應用AI的模式，不會只仰賴單一具主導地位的AI模型供應者，微軟因此決定與多間AI公司合作，包括Anthropic、xAI和OpenAI。

根據納德拉，企業將能運用開源模型等多種AI模型，或甚至透過所謂「蒸餾」（distillation）技術，打造自己規模較小、成本較低但同樣強大的模型。

納德拉指出：「因此，任何應用系統乃至企業（的智慧財產核心）在於，如何結合情境工程（context engineering）或自有資料，運用所有這些模型？只要企業能回答這個問題，就能保持領先地位。」（編譯：洪培英）1150121