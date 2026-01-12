微軟報告：AI使用正重繪權力邊界，數位鴻溝擴大中 美國技術領先，不代表全民使用率高

在科技快速躍進的2025年，微軟最新發布的AI 擴散報告揭示了一把雙刃劍：生成式人工智慧正以前所未有的速度滲透日常生活，卻同時加劇全球不平等，並可能重塑國際權力格局。這不僅是一組技術採用數據，更是一項清楚的警訊——若缺乏刻意且具前瞻性的政策介入，AI 紅利恐將持續集中於少數國家與族群。

微軟 AI 經濟研究院於 2026 年 1 月發布的報告《2025 年全球 AI 採用：擴大的數位鴻溝》（Global AI Adoption in 2025: A Widening Digital Divide）指出，2025 年下半年全球 AI 使用率已達世界人口的16.3%，高於上半年的15.1%。這意味著，全球約 每 6 人中就有1人 正在使用 AI 進行學習、工作或解決日常問題。對一項僅3年前才進入主流市場的技術而言，這樣的普及速度相當罕見。

北方國家領跑，數位落差持續擴大

然而，成長背後的結構性失衡同樣明顯。報告顯示，全球北方國家的 AI 採用成長速度，幾乎是全球南方國家的2倍。

到 2025 年底，北方國家工作年齡人口中有 24.7% 使用過生成式 AI 工具，而南方僅 14.1%。兩者差距從年初的 9.8 個百分點擴大至 10.6 個百分點。這種落差並非偶然，而是源於基礎建設、數位技能培養與可負擔 AI 模型取得上的長期不均，持續限制新興市場在 AI 驅動經濟中的上升空間。

名列前茅的，仍是那些早期即對 AI 進行制度性投資的國家。阿拉伯聯合大公國（UAE）以 64% 的工作年齡人口使用率穩居全球第一，其成果可追溯至 2017 年任命全球首位 AI 部長，並同步推動跨產業的國家級 AI 戰略。新加坡以60.9% 緊隨其後，挪威、愛爾蘭、法國與西班牙亦持續名列前段。

這些國家的共通點在於治理能力，不僅投資基礎建設與人才培育，也同步建立公眾對 AI 的信任。根據 2025 年 Edelman 信任晴雨表，UAE 對 AI 的信任度高達 67%，而美國僅 32%。差距顯示，AI 能否真正融入社會，關鍵不只在技術本身，更在政策節奏與治理設計。

政策支持到位，南韓爬升至全球第18名

南韓是本次報告中最引人注目的案例。2025 年下半年，其全球排名上升 7 名至第 18 名，使用率從 25.9% 躍升至 30.7%，自 2024 年 10 月以來成長超過 80%，遠高於全球平均的 35%。

這波成長來自三股力量交會：政府快速到位的制度設計（包括《AI 基本法》與國家 AI 戰略委員會），使 AI 系統性進入教育與公部門；韓語模型能力的關鍵突破，GPT-5 在大學入學考試（CSAT）基準測試中取得 滿分 100 分；以及 2025 年 4 月席捲社群平台的「吉卜力風格」圖像生成熱潮，成功將大量首次使用者轉化為長期用戶。

這種「政策、語言與文化同步推進」的模式，為其他國家提供了清楚參考。以台灣為例，2025 年下半年 AI 使用率約28.4%、排名約第23名，若能進一步強化華語模型能力與在地應用場景，或可加速 AI 在社會層面的普及。

根據微軟報告，2025年下半年AI普及率，韓國排名大幅上升7名至第18名，台灣名次則從第22名掉至第23名。(取自微軟報告網頁)

相對之下，美國雖在 AI 基礎建設與前沿技術研發上仍居全球領先，卻在使用率排名中滑落至第 24 名，僅 28.3%。這凸顯一項結構性問題：技術領先不必然轉化為全民採用，若缺乏包容性策略，創新成果仍可能停留在少數族群。

DeepSeek 開源策略，大幅提高競爭力

真正改變全球格局的，則是中國開源 AI 平台DeepSeek的快速崛起。透過MIT授權釋出模型，並提供完全免費的聊天機器人，DeepSeek 大幅降低使用門檻，在中國、俄羅斯、伊朗、古巴、白俄羅斯與非洲市場迅速擴張。

其中，非洲的使用率估計為其他地區的 2 至 4 倍，並在與華為等企業合作下進一步放大影響力。這已不只是商業競爭，而是地緣政治層面的 AI 擴散戰。在美中 AI 競逐加劇的背景下，開源模型成為影響力輸出的工具，也可能在受制裁或被排除的市場中，形塑新的技術依賴關係。

​ 中國開源 AI 平台DeepSeek正快速崛起中 。（美聯社）

