微軟將投資阿聯150億美元 申請出口輝達晶片獲准

微軟與人工智慧示意圖。路透社



微軟（Microsoft）週一（11/3）表示，計畫在6年內投資阿拉伯聯合大公國逾150億美元，打造大型AI數據中心。微軟同時表示，已獲得川普政府同意，將出口大批輝達晶片至阿聯。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）週一接受路透社訪問時表示，阿蓮政府投入數十億美元，想把該國打造成全球AI中心，並拉攏與華府關係，取得美國先進技術和晶片以達成此目標。

微軟則是阿聯野心的關鍵一環，在當地進行大量投資。該公司自2023年至今年底間以投資73億美元，預計會在明年至2029年間再加碼投資79億美元。

廣告 廣告

史密斯說：「無論是過去還是未來，投資最大的一部分毫無疑問是在阿聯各地擴建AI數據中心。從我們的角度來看，這項投資對於滿足當地對AI應用的需求至關重要。」

微軟去年投資15億美元入股阿布達比的AI公司G42。但因G42與中國關係親密，引發華府政界人士擔憂恐暗助北京取得美國先進晶片。史密斯強調，G42已經與美方密切合作，在遵守美國相關法律上「有十足進展」。

當被問及G42是否會取得美國最先進晶片時，史密斯坦承「這是G42的未來計畫」。

史密斯週一另在微軟的部落格中表示，去年獲得拜登政府的出口許可，同意微軟將相當於2萬1500枚輝達（NVIDIA）A100GPU算力的晶片銷往阿聯。該款GPU是由A100、H100和H200晶片組成。

此外，川普政府則是在今年9月進一步放行微軟出口6萬400枚輝達A100晶片。這批晶片涉及輝達更先進的GB300GPU。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）對相關交易提出警訊。他說：「阿聯與中國保持密切的科技合作關係…我歡迎美國與阿聯在科技領域展開更緊密合作，但阿聯必須以可驗證且不能逆轉的方式選擇與美國站在同一邊。」

更多太報報導

黃仁勳遊說失敗 WSJ：官員強力反對售中Blackwell晶片

點名台積電、鴻海、緯創助美重回先進製造業 黃仁勳：了不起的美國夥伴

稱「一天到晚」和黃仁勳見面 川普：不會把Blackwell晶片給別人