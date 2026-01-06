微軟帶頭借錢投資AI！科技債成新主流 息收價差雙賺趁現在
財經中心／師瑞德報導
AI人工智慧浪潮不僅重塑股市版圖，也正在劇烈改變債券市場的結構。群益投信固定收益部主管林宗慧示警，過去握有龐大現金流、甚少需要發債的美國科技巨頭，為了在AI軍備競賽中搶得先機，正面臨前所未有的資本支出壓力，這將引爆新一波「科技發債潮」，投資人需高度關注其對投資級債市場的影響。
現金流追不上資本支出 科技巨頭湧入債市籌資
林宗慧進一步分析，根據市場預估，未來幾年AI相關的基礎建設與資本支出規模將高達3兆美元，然而這些科技巨頭目前的現金流僅能負擔約一半、即一千多億美元的水準。資金缺口迫使微軟、亞馬遜等公司自去年第四季起，積極進入債券市場融資。
林宗慧指出，雖然目前科技業佔整體投資級債市場比重約15%，但隨著發債量增加，市場將更嚴格檢視AI變現能力。若變現不如預期，可能引發債券價格波動。不過她也強調，若屏除極端風險，目前整體投資級債券收益率仍維持在5%至6%的優質水準，且這類債券違約風險極低，對於尋求比公債更高收益的投資人而言，仍是相當具吸引力的「類公債」資產。
非投等債「到期牆」無虞 違約風險處於低檔
在非投資等級債市場方面，林宗慧帶來了樂觀的數據解讀。她表示，2026年該市場面臨的債務到期量極低，僅約680億美元，且其中還包含了貸款部分，實際債券到期壓力微乎其微。此外，目前的非投等債市場結構已大幅優化，信評較差的CCC級佔比降低，整體信用體質強健。即便信用利差較窄，但考量到極低的違約風險，該資產類別仍具備持有價值。
股債低相關 靠「利息收入」持盈保泰
面對2026年的資產配置，林宗慧建議投資人應跳脫「賺價差」的思維，回歸固定收益資產的本質：「利息收入」。她分析，高盛數據顯示，美股與非美股市的相關性正在下降，單一資產難以因應快速輪動的市場。
林宗慧建議，今年的核心策略應是「保本富息」。投資組合中應配置高比例的優質債券，利用其穩定的票息收入來抵禦股市的高波動。至於基本面好轉的新興市場債，雖然違約率處於歷史低檔，但考量今年有多國面臨選舉的政治不確定性，建議作為衛星配置，或透過多重資產策略進行佈局，以達到分散風險、持盈保泰的目標。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
