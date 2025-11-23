故宮校園大使招募開跑 拉近年輕世代距離

記者劉昕翊／臺北報導

為擴大青年參與及培育推廣生力軍，國立故宮博物院即日起至12月15日上午10時止推動「第6屆故宮校園大使」招募計畫，對象不限科系年級，採網路方式受理，邀請青年以創意行動實踐對博物館的熱情與想像。

故宮表示，自2021年推出「故宮校園大使計畫」以來，迄今已辦理5屆，累計培育來自全國28所大專院校、共59名故宮校園大使，持續鼓勵學生以創意參與博物館推廣。明年將延續既有架構，推出「微型展」及「推廣活動」2大校園推廣項目，並由故宮提供資源協助，支持學生在校園中實現創意提案，期盼透過此計畫引入更多創新能量，並藉由學生在校園的影響力，拉近與年輕世代的距離，促進更多學子投入文化推廣，實踐文化賦權精神。

廣告 廣告

其中，「微型展」採跨校團隊協作方式辦理，由3至4位不同校別學生自組策展團隊，共同規劃跨校園微型展，並於多所大專院校巡迴展出，每校展期至少7天以上；「推廣活動」則採個人報名，鼓勵學生結合校內資源，規劃具可行性、推廣效益並展現青年視角的主題活動，如藝文講座、手作活動、互動體驗、遊戲解謎等，各校活動至少舉行3天以上。

故宮指出，學員完成指定課程及任務後，可獲頒故宮校園大使證書，並獲贈當期展覽圖錄及教育推廣品各1份，餘更多詳情可參閱招募簡章。

第6屆故宮校園大使計畫招募起跑，歡迎大專院校學生踴躍報名。（故宮提供）