微軟成立「MAI 超級智慧」團隊 打造專注醫療診斷的 AI
火報記者 陳銳/報導
微軟公司（MSFT.O）正籌組一支名為「MAI 超級智慧」（MAI Superintelligence）的新團隊，目標是研發在特定領域超越人類能力的人工智慧，首個應用方向將聚焦於醫療診斷。
微軟人工智慧部門負責人穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman）表示，公司將在這項計畫上投入龐大資金，並任命凱倫·西蒙尼揚（Karen Simonyan）出任首席科學家。團隊除了將從全球頂尖研究機構延攬專才，也會從微軟現有的研究人員中挑選成員加入。
蘇萊曼指出，與其他科技公司追求「通用型人工智慧」的方向不同，微軟希望發展「以人為本」的超級智慧，專注於實際問題的解決與社會效益的創造。他強調：「人文主義要求我們不斷思考，技術的發展是否真正服務於人類福祉。」
他表示，微軟的目標是開發具「超人性能」但「不具生存風險」的專業模型，例如協助開發新型電池或分子結構模擬。作為 DeepMind 的共同創辦人之一，蘇萊曼指出，醫療診斷一直是人工智慧長期關注的重點領域。
微軟預計在未來兩到三年內推出具「醫療超級智慧」能力的系統，透過推理與分析協助醫師早期發現可預防疾病。蘇萊曼表示：「如果這項技術能成功落地，將有助於延長人類壽命，並讓更多人享有更長久且健康的生活。」
