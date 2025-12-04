每年 12 月微軟都會推出固定的「醜毛衣」系列，2025 當然也不例外，今年更是乾脆把那些曾經陪大家走過青春、也被網友吐槽過無數次的自家代表作全部搬上毛衣，包括初代 Xbox、Office 小幫手迴紋針 Clippy、超懷舊的 IE 瀏覽器，甚至是已經收掉好多年的音樂品牌 Zune，通通化身聖誕圖騰重新登場，來看看今年的毛衣有多「醜」XD

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Microsoft)

滿滿微軟歷史的聖誕限定款

2025 的三款主題毛衣包括「Xbox Holiday Sweater」、「Artifact Sweater」還有最狠的「Zune Holiday Sweater」，從配色到圖案都很經典，今年微軟像是在用毛衣跟粉絲分享科技回憶錄，既有收藏感也帶點幽默氣質，感覺穿出去真的會有人問，這件毛衣是在哪裡買的(〃∀〃)

廣告 廣告

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Microsoft)

Artifact Sweater：滿滿微軟歷史

這款毛衣把微軟歷史濃縮成一件衣服，Clippy、小畫家、MSN、IE、《踩地雷》全都排排站好，如果仔細看還會發現，像是 Copilot 跟 Minecraft 等現代元素也參與其中，苦力怕的存在感讓整件毛衣的梗更完整，而售價為 US$ 79.95，大約 NT$2500 !

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Microsoft)

Xbox 版本走經典黑綠配色

這件毛衣以初代 Xbox 的黑色＋螢光綠當主配色，左右袖子還有經典的圓形 Xbox 商標，加上白色雪花圖案，整件穿起來是比較低調，但還是有經典元素在裡頭，是三款裡價格最親民的一件，售價 US$ 59.95，大約 NT$1880 ，其實這件意外的還蠻好看的說？！有點心動了

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Microsoft)

Zune 版本最地獄

這款以 Zune 為主題的毛衣其實滿有紀念價值，Zune 當年是微軟為了對抗 iPod 推出的音樂播放器，但後來正式收掉，這款售價同樣是 US$ 79.95，NT$2500 ～

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Microsoft)

台灣也買得到，但運費要算進去

三款毛衣微軟都有開放國際配送，寄到台灣沒問題，只是要另外支付 US$ 21.41 的一般運送或 US$ 39.16 的急件配送，折合大約 NT$670 或 NT$1225 ，如果想在 2025 聖誕趴當天穿上，一定要提早下單避免等太久！

微軟推出 2025 聖誕「醜毛衣」回來了！Xbox、Clippy、Zune 全都亮相

(圖片來源：Unsplash)

小結

微軟今年的聖誕毛衣真的很會，只是把圖案印上去還不夠，而是用一種朋友之間互相吐槽、一起回憶曾經的方式，把微軟這十幾二十年全部打包成三款限定單品，喜歡收藏、或是科技冷知識、想找件有話題的聖誕穿搭，都很值得看一下這系列，穿出去懂的都懂_(:3 」∠ )_

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

出門｜LINE Premium 會員計劃？「LINE CONVERGE 2025」年度記者會！導入 AI 助手應用

出門｜2025 GARMIN PRO TECHNOLOGY DAY 科技探索日!運動時守護健康與安全

WirForce 2025 11 月花博登場！BYOC 座位開賣、新增限額「自由行」票種

WirForce 2025：遊戲宅、偶像粉、COSER 全員集結的四天狂歡祭！

華碩 ROG 與 Xbox 跨界合作！ROG Xbox Ally 系列掌機臺灣正式開放預購