微軟推第2代AI晶片 台積代工

微軟推出第二代人工智慧（ＡＩ）晶片，作為提升服務效率的核心布局，同時減少對輝達晶片的依賴。

這款名為Maia 200的晶片由台積電生產，正陸續進駐微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城一帶。微軟廿六日邀請開發人員開始使用Maia的控制軟體，但目前還不清楚Azure雲服務的用戶何時能使用搭載該晶片的伺服器。

微軟雲端與ＡＩ主管古斯里（Scott Guthrie）在部落格中表示，首批晶片部分將交由微軟的超級智慧團隊使用，以產生資料、改進下一代ＡＩ模型。這些晶片還將用於為面向企業的Copilot助手和微軟租賃給雲端客戶的ＡＩ模型（包括OpenAI最新模型）提供算力。

微軟自研晶片計畫，開始時間晚於亞馬遜和Alphabet旗下的Google，這三家公司的目標相近，主要是打造無縫接入資料中心、為雲端客戶節省成本，並提高效率的高性價比機器。由於輝達最新款晶片成本高昂且供應短缺，業內正爭相尋找替代來源。

微軟表示，Maia 200在部分ＡＩ任務上的表現優於Google與Amazon Web Services的同類晶片。古斯里指出，Maia 200同時也是微軟迄今部署過能源效率最高的ＡＩ推論系統。

微軟已經著手設計下一代晶片Maia 300。如果內部研發受挫，該公司仍有其他選項；根據與OpenAI的合作協議，微軟可取得這家ChatGPT開發商仍在早期階段的晶片設計。

