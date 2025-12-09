微軟曾拒絕《微軟模擬飛行2024》登PS5，全靠索尼主動聯繫才成真

Xbox Game Studios 旗下《微軟模擬飛行2024》（Microsoft Flight Simulator 2024）在今日（８）正式登上 PS5 平台。而最近，《微軟模擬飛行》系列負責人 Jorg Neumann 在外媒採訪時透露，將《微軟模擬飛行2024》帶上 PS5 平台的構想，其實剛開始是由他本人提出的，但最後是索尼主動聯繫才成真。

負責人坦承遊戲移植是由他起頭的。（圖源：Microsoft Flight Simulator 2024）

根據 XDA Developers 的採訪，Jorg Neumann 提到由於前作的遊戲檔案太大，安裝容量甚至能突破 300GB，開發團隊決定在新作將大部分數據轉由雲端串流處理，讓主程式容量大幅縮減到約 8GB。Neumann 認為這種輕量化的設計大幅降低了移植難度，因此在大約 2 年半前就提出了跨平台的建議。然而，這項提案卻遭到微軟 Xbox 高層的拒絕。

事情的轉捩點則發生在一位索尼內部的相關人士，是對方主動聯繫微軟。Neumann 透露這位索尼代表本身就是飛行模擬遊戲的愛好者，認為這款作品非常適合加入索尼的遊戲陣容，因此直接聯繫了微軟總裁表達意願。隨後高層回頭告知 Neumann 這一消息，讓原本被擱置的移植計畫得以重新啟動，雙方才因此展開正式合作。

Neumann 相信正是這次由《微軟模擬飛行》開啟的契機，促成了一連串 Xbox 獨佔遊戲陸續跨平台登陸 PlayStation 主機的策略轉變。目前《微軟模擬飛行 2024》已正式在 PS5 平台推出，開發團隊 Asobo Studio 也承諾將持續提供世界更新，並預計在 2026 年通過免費更新追加對 PlayStation VR2 的支援。