微軟最新報告：全球6/1人口使用AI 台灣普及率超越美日

（中央社西雅圖8日綜合外電報導）微軟研究團隊的最新報告發現，全球人工智慧（AI）採用率2025年下半年持續提高，大約每6人就有1人使用生成式AI工具，且台灣的AI普及率目前位居調查國家中第23名，超過美國及日本。

微軟（Microsoft）人工智慧經濟研究所（AI Economic Institute）今天發布「2025年全球AI採用狀況」（Global AI adoption in 2025）報告，發現全球AI普及程度持續提高，2025年下半年較上半年增加1.2個百分點。

微軟指出，為追蹤這項趨勢，研究團隊以特定期間內全球各國使用生成式AI產品的人口占比，作為衡量AI擴散程度的指標。

根據報告內文，台灣2025年上半年的AI採用率為26.4%，下半年增加2個百分點至28.4%，不僅略高於美國上半年的26.3%、下半年的28.3%，也遠超日本的16.7%、19.1%。

美國下半年的數據顯示，在創新與基礎設施方面居於領導地位固然重要，卻不足以確保AI獲得廣泛應用。

美國在AI基建及前沿模型發展均居於領先，勞動年齡人口的AI使用率排名卻從第23下滑至第24名，表現遠落後於規模較小但數位化程度更高也更聚焦AI的經濟體。

微軟報告表示，儘管AI應用頗有進展，全球數位落差卻不斷擴大：全球北方（Global North）的AI普及速度幾乎是全球南方（Global South）的兩倍，因此全球北方有24.7%勞動年齡人口使用這類AI工具，全球南方則只有14.1%。

位居榜首的阿拉伯聯合大公國持續擴大領先幅度，2025年下半年的AI普及率為64.0%，高於上半年的59.4%。阿聯與新加坡的差距高達逾3個百分點，星國以60.9%維持在第2名。

韓國則一舉從第25躍升至第18名，亮眼表現歸功於政府政策推動、韓語前沿模型能力提升，以及推出因應消費者需求的功能。生成式AI現用於學校、職場和公共服務中，韓國也成為ChatGPT成長最快速的市場之一，促使OpenAI在首爾開設辦公室。

報告寫道，2025年重塑全球格局的另一重大發展是中國AI模型DeepSeek迅速崛起，在中國、俄羅斯、伊朗、古巴與白俄羅斯尤其顯著。

不過更值得注意的或許是DeepSeek的人氣在非洲激增，這得益於策略性推廣以及與華為等公司的合作。

如此快速的演變凸顯美中兩國在AI領域的競爭日益具有重要性，雙方競相向各國推銷自家研發的AI模型。

報告還提到，DeepSeek異軍突起也彰顯另一更廣泛現象：全球AI擴散程度受到可近性因素影響，下一波新用戶可能是來自過去難以取得新科技成果的社群。未來的挑戰在於，確保創新技術以「協助縮小而非加深數位差距」的方式普及。（編譯：洪培英）1150109