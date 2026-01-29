微軟股價大跌11％ 美股早盤主要指數齊跌

▲由於財報表現不佳，微軟股價在29日早盤一度大跌超過11％，拖累美股早盤主要指數齊跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股隨著本週科技巨頭們的最新財報陸續公布，投資人也針對財報表現給出最直接的反應，由於資本支出增加、雲端成長放緩，微軟股價在29日早盤一度大跌超過11％。與之形成對比的是臉書母公司Meta，由於營收展望優於預期，帶動Meta股價在早盤一度上漲超過9％。不過，Meta無法抵銷微軟不振讓市場對於AI繁榮的疑慮再起，美股主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌41.71點，或0.09％；標普500指數下跌48.19點，或0.69％；那斯達克指數下跌361.732點，或1.50％；費城半導體指數下跌85.45點，或1.03％。

根據《CNBC》報導，微軟早盤大跌超過11％，創下微軟自2020年3月以來的最大單日跌幅，微軟不僅雲端成長放緩，且第3季的營收展望也趨於悲觀，導致其他還沒公布財報的科技巨頭們開始承擔壓力，投資人對於AI繁榮的變現能力疑慮再起。不過，從Meta因財報亮眼而激勵股價大漲可以看出，投資人現在更重視企業在AI熱潮中的變現能力，只有那些能將題材轉化為營收的企業，資本支出增加才會受到獎勵。

另一方面，美國聯準會決定利率按兵不動，並稱美國經濟活動趨於穩定，富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）主管薩瑪納（Sameer Samana）表示，「聯準會的聲明大致符合預期，而市場通常會對意外消息做出反應。我們正關注企業財報與經濟數據是否能推動下一波漲勢，但也不會對2026年期中選舉相關的市場波動感到意外」。

投資者對避險資產的需求持續上升，貴金屬市場熱度居高不下，黃金和白銀價格持續飆創新高，黃金期貨價格也隨之走高，上漲了4％，白銀期貨則是上漲5％。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



