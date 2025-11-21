微軟在旗下最新的作業系統 Windows 11 在 2021 年發布以來就不斷希望全球的 Windows 用戶都能升級到最新的作業系統，並且也不斷宣傳作業系統的 AI 功能。只是沒想到，近日微軟在 Windows 11 推出了新的代理式 AI 之後，竟然也突然發布重要警告，要使用者們在「理解安全隱患」後才啟用這個功能，因為這個微軟自家推出的新功能竟可能讓使用者資料被外洩。

近期微軟Windwos 11的更新除了導致SSD消失外，還有其它問題。（圖／翻攝自Microsoft）

綜合外媒報導，微軟目前正在為全球的 Windows 11 使用者推送新的「代理式 AI（agentic AI）」功能，希望能透過 AI 的幫助讓 Windows 11 用得更順手，只不過，微軟近日竟也推送報告，要求使用者們在充分理解安全隱患之後才啟用代理式 AI，也宣布由於存在風險，因此這個功能將預設關閉。

微軟表示，這個功能只能由電腦的管理員啟用，並且啟用之後就會影響這台電腦上的所有用戶，並且這個代理 AI 如果需要存取電腦資料夾中 Windows 11 系統預設資料夾中的檔案（文件、下載、桌面、影片...），那麼 Windows 11 系統就也會授與 AI 存取權，以讓 AI 能夠替使用者直接完成任務。而根據微軟的文件描述，這些過程通常會讓 AI 自己默默執行。

不過，微軟也警告，這個新 AI 功能可能會引入一種叫做「跨提示注入（XPIA）」的安全風險，可能會不可預期的用惡意指令來覆蓋原本 Windows 11 的 AI 或者檔案中的代理指令，因此讓使用者被安裝惡意軟體、造成資料外洩。而微軟也表示，目前這個功能預設會是關閉的，而在日後正式推送時，也必須由使用者手動啟動，只是或許對 Windows 11 的使用者來說也得多想想，會不會因為 AI 反而無端被裝惡意軟體了。