微軟財報公布前 Azure傳大規模故障

▲微軟發布季度財報前數小時，旗下的雲端平台Azure傳出大規模故障，導致全球大量用戶無法正常訪問。（示意圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 就在微軟（Microsoft）公司預定發布季度財報前數小時，它旗下的雲端平台Azure卻傳出大規模故障，導致全球大量用戶無法正常訪問，截至發稿時間為止，仍在盡力修復中。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，從檢測網站Downdetector的資訊看來，此波故障大約是從美東時間29日上午11點40分開始的，受影響的服務包括Office 365、Minecraft、Xbox Live、Copilot，甚至是Costco（好市多）、星巴克、阿拉斯加航空、夏威夷航空等企業。

微軟發言人已證實故障的發生，強調正在努力解決影響Azure Front Door及部分服務使用的問題，爭取能在美東時間晚上7點20分前完成修復，目前懷疑問題是由意外的配置變更引起。

時機敏感

報導提到，微軟此次服務中斷，發生在亞馬遜（Amazon）雲端運算服務平台（AWS）重大故障後僅1週多，Canalys的數據指出，AWS在雲端基礎設施領域佔據領先地位，市佔率為32%；Azure位居第2，市佔率為23%；Google雲端部門緊隨其後，市佔率為10%。 其中，Azure和Google雲端在AI工作負載推動下，近期增長速度都較快。

此次故障發生之際，微軟和谷歌母公司Alphabet均計劃在美股週三收盤後發布季度財報，亞馬遜則將在30日公布，接二連三的服務中斷事故，可能成為財報會議上的焦點。

原文連結：Azure outage: Microsoft still working on fix, says recovery expected in several hours

