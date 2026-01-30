微軟財報大爆發 台廠4強全吃單

財經中心／廖珪如報導

法人評估，微軟決定優先犧牲短期利潤以搶占 AI 基建制高點。鴻海 (2317)：身為 GB300 首批組裝核心，直接受惠微軟新一代 GPU 部署、廣達 (2382) 與 緯穎 (6669)：微軟擴建資料中心，對兩大伺服器代工廠訂單能見度極高、台積電 (2330)：不論是 NVIDIA 晶片或微軟自研晶片，均仰賴其先進製程產能。圖／翻攝google,微軟

微軟公布 2026 財年第二季財報，營收達 813 億美元（年增 17%），調整後每股盈餘（EPS）為 4.14 美元，兩大指標均優於華爾街預期。微軟雲端（Microsoft Cloud）季度收入首度突破 500 億美元（年增 26%），顯示生成式 AI 導入 Copilot 與 Azure 後，已從實驗階段轉向實質的商業擴散。在此脈絡下，法人評估，公司決定優先犧牲短期利潤以搶占 AI 基建制高點。鴻海 (2317)：身為 GB300 首批組裝核心，直接受惠微軟新一代 GPU 部署、廣達 (2382) 與 緯穎 (6669)：微軟擴建資料中心，對兩大伺服器代工廠訂單能見度極高、台積電 (2330)：不論是 NVIDIA 晶片或微軟自研晶片，均仰賴其先進製程產能。

Azure 增幅微降與產能瓶頸：空有訂單卻缺硬體賺錢

儘管數據亮眼，微軟盤後股價卻重挫逾 6%，主因在於 Azure 成長動能稍微放緩（恆定匯率成長率由上季的 40% 降至 38%）。執行長納德拉坦言，放緩並非需求減弱，而是伺服器產能供不應求。即便微軟已率先部署 NVIDIA GB300 晶片，但資料中心建設與晶片到位仍需時間，產能限制預計將持續到本財年底（2026 年 6 月）。

RPO 翻倍衝破 6,000 億美元：OpenAI 續約成雙刃劍

微軟商業剩餘履約義務（RPO）衝上 6,250 億美元（年增 110%），其中與 OpenAI 簽署的 2,500 億美元新雲端合約是關鍵推手，佔總訂單量 45%。雖然這保證了 Azure 未來的收入前景，但也引發分析師對微軟高度依賴單一巨頭客戶、以及未來利潤分配結構的擔憂。

資本支出飆升 66%：AI 基建折舊正在啃食毛利率

本季資本支出高達 375 億美元（年增 66%），遠超市場預期。隨著大規模蓋資料中心與採購高價晶片，微軟毛利率已降至 68% 左右的三年低點。市場焦慮在於：在 DeepSeek 等開源模型興起使推理成本下降的背景下，微軟這筆天價基建投資何時能顯著提升營運槓桿並換回高額利潤？

短期利潤下修：硬體採購維持剛性、供應鏈能見度高

微軟下修第三季營運利潤率至 45.1%，顯示公司決定優先犧牲短期利潤以搶占 AI 基建制高點。鴻海 (2317)：身為 GB300 首批組裝核心，直接受惠微軟新一代 GPU 部署、廣達 (2382) 與 緯穎 (6669)：微軟擴建資料中心，對兩大伺服器代工廠訂單能見度極高、台積電 (2330)：不論是 NVIDIA 晶片或微軟自研晶片，均仰賴其先進製程產能。

