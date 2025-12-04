微軟遭控非法存放以軍監控資料 愛爾蘭監管機關受理投訴

非營利組織指控微軟(Microsoft)非法在歐盟境內儲存以色列軍方監控巴勒斯坦人的資料，愛爾蘭資料保護委員會(DPC)已證實收到相關投訴，表示目前正進行評估。

由於微軟的歐洲總部位於愛爾蘭，DPC是其在歐盟的主要負責資料監管機關。

提出投訴的組織Eko，是一個以人民和地球為優先考量的非營利組織，它指控微軟違反歐盟「一般資料保護規則」(GDPR)，稱其「非法處理巴勒斯坦人與歐盟公民個資，使以色列軍方能進行監控與鎖定目標」。

這項投訴源自英國「衛報」(The Guardian)的一則報導，指以色列國防軍利用微軟的Azure雲端服務平台，儲存大量透過廣泛監控加薩(Gaza)與約旦河西岸(West Bank)居民所取得的通話資料。

報導曝光後，微軟在9月切斷以色列軍方對部分雲端服務的存取權。Eko說，吹哨者提供的新證據顯示，微軟在「衛報」調查後迅速移除大量涉嫌非法取得的監控資料。

微軟發言人則表示：「客戶數據屬於客戶。這名客戶於8月轉移其資料，是他們自己的決定。」並強調這些行動「並未妨礙我們的調查」。

「衛報」報導指出，相關監控資料被存放於微軟在愛爾蘭與荷蘭的伺服器，使其受歐盟GDPR法規約束。GDPR自2018年起施行，旨在保護歐洲消費者免於個資濫用與外洩。