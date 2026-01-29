微軟重跌、輝達尾牙登場! 台指期夜盤大跌331點權值股恐承壓

台股示意圖。資料照



美股漲跌互見，半導體高檔震盪，微軟大跌創史上第二大跌幅，AI權值動能降溫疑慮起！VIX上揚反映市場轉趨謹慎，短線進入高位整理與輪動格局。輝達尾牙今天登場，股價收漲0.52%，但台積電ADR拉回，回檔0.80%。台指期夜盤下跌331點，權值股恐承壓，台股進入封關前觀望期，預期指數將在三萬兩千點大關高檔震盪。

微軟財報數字優於預期，但市場憂心雲端業務成長放緩、AI支出持續擴大且算力受限，加上訂單高度集中於OpenAI，集中度風險升溫。微軟收跌9.99%，單日市值蒸發近3600億美元，創史上第二大跌幅。

AI教主輝達執行長黃仁勳今天將參加自家公司尾牙，黃仁勳昨天與台積電創辦人張忠謀會面後，透露今天尾牙活動中會有唱歌跳舞跟抽獎橋段，外界好其他是否會跳舞？黃仁勳笑說，他不會跳舞，但他保證會試著跳。

台指期夜盤下跌331點，以32,443點作收，權值股期貨承壓，台積電期貨跌15點、聯電期貨跌5.5點。國際期貨走勢分歧，那斯達克100與費半期貨下跌，道瓊期貨小幅上揚，整體夜盤偏空整理。

