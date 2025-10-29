微軟雲端系統大當機 緊跟在亞馬遜大當機後、凸顯網路基礎建設脆弱

美國科技公司微軟（上）及亞馬遜雲端運算服務的logo。路透社



就在亞馬遜的雲端服務上週才剛發生全球性大規模當機之後，微軟的雲端服務當地時間週三（29日）也發生的大規模當機。微軟在台灣時間週四（30日）清晨仍在搶修中，Office 365等重要雲端堧體平台持續遭受衝擊。

根據服務中斷追蹤網站Downdetector.com 的數據，微軟的Azure雲端服務及Microsoft 365生產力軟體約是在美東時間週三中午（台灣時間週四凌晨）開始發生大規模中斷，影響了全球多個產業。

不過到了美東時間週三下午近1時30分， 回報Microsoft 365服務中斷的使用者數量已從稍早的近1萬1700人，緩解至3858人，顯示情況已開始緩解。回報Azure服務出現問題的使用者數量已從峰值的1.8萬人下降到3299人。

阿拉斯加航空週三表示，由於Azure服務中斷，包括官網的關鍵系統正遭受影響。同時受衝擊的還有英國的Vodafone電信公司以及倫敦希斯洛機場。

微軟這次中斷發生在亞馬遜AWS雲端服務上週的服務中斷之後，該事件導致數千個網站以及Snapchat、Reddit等一些最受歡迎的網路應用程式在全球陷入混亂。

AWS上週的服務中斷是自去年CrowdStrike故障導致醫院、銀行和機場的技術系統癱瘓以來，最大規模的一次網路服務中斷，突顯了全球互聯網的脆弱性。

