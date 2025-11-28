微軟雲端遊戲時數暴增45%！免費串流服務被爆料將上線，但要先看廣告
上個月微軟才剛被爆料，傳出目前正在計畫在雲端遊戲串流這條路上走得更遠，接下來要推出免費雲端遊戲串流服務但玩家還需要先看廣告才能玩遊戲，而且每個月只能透過免費雲端串流玩 5 個小時的遊戲。而現在微軟似乎又有更充分的理由推行這件事了，因為根據微軟公布的最新數據，XBOX 遊戲主機上透過雲端遊戲串流功能遊玩的總時數增加了 45%，也證明了這個市場仍在成長中。
根據微軟 26 日發布的數據報告，稱不論是 XGP 訂閱者還是持有 XBOX 主機的玩家，與去年同期相比透過雲端遊戲串流服務玩遊戲的時數都大漲了 45 %，並且除去 XBOX 主機外，從其他裝置（例如 XBOX 掌機、PC）用雲端遊戲串流玩遊戲的總時數也成長了 24 %。而有這樣的數據成長可能是微軟的雲端遊戲串流服務 XBOX Cloud Gaming 拓展到了更多國家，例如上月這個服務就已經在有 5 億玩家市場的印度正式推出，同時在南美洲市場微軟也透露，阿根廷與巴西兩個國家的 XBOX Cloud Gaming 遊玩時數都出現了 2 位數成長，讓微軟必須擴充伺服器。
如此快速的市場成長或許也是微軟上個月被爆料的事情更真實了，因為微軟上個月就被爆料，稱即將會先試著在目前的雲端遊戲服務中插入廣告，如果沒問題的話接下來 XBOX Cloud Gaming 可能就會推出免費方案，只要玩家們能夠接受在玩遊戲時會被插入廣告，就能免費透過雲端串流來玩遊戲，而一個月的遊玩時數以 5 小時為限，每天只能玩一小時。而到底在遊玩遊戲的過程中插進廣告影響體驗節奏能不能讓玩家們買單，就得要等到微軟正式確認真的要推出這個方案後讓玩家市場評價了。
其他人也在看
台灣鮮乳唯一！林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定 以世界級的「濃純香」再創台灣乳品新標竿
以世界級的「濃純香」再創台灣乳品新標竿Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 5 小時前
指王義川用台灣國打桃園市長初選 凌濤：議員小雞自求多福
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 桃園市議員凌濤今（28）日批評，總統賴清德連日操作抗中保台，臉書偷改文，讓區域情勢大幅升溫，無視美中和緩訊號。他直言，賴清德真的不懂美國總統川普，執意讓全台灣人陷入險境，「我是台灣人、我的國家是中華民國」的概念，是台灣社會的最大公約數，也是最後的底線。 談到立委王義川日前自稱住在「台灣國」惹議一事，凌濤表示，享用我國...匯流新聞網 ・ 1 小時前
韓國央行報告指稱，中國出口多元化加速，恐加重韓國競爭壓力
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，韓國央行發佈報告指出，即使美國放寬關稅政策，中美競爭仍可能持續，預計中國今後將繼續推動出口市場多元化。「中國製造」在新興市場等美國以外地區的影響力將進一步擴大，韓國等競爭國家可能因此面臨更大壓力。這份報告指稱，按中國通關統計數據估算，中國出口年比增速已從今年第一季的5.6%升至第二季的6.1%，第三季進一步升至6.5%，呈持續回升態勢。韓國央行的報告分析指稱，原先外界普遍認為美國關稅政策會對中國出口造成嚴重衝擊，但中國透過大幅增加對美國以外國家的出口，一定程度上對沖了對美出口驟降的影響。今年第二、第三季中國對美國出口減少了26%，但同期對歐盟、東盟和非洲等地區的出口反增12%。韓國央行認為，隨著中國加速推進出口市場多元化佈局，美國以外各國對中國產品的依賴度正在迅速上升。若中國製造業競爭力進一步與人工智慧等先進技術實力結合，中國「世界工廠」的地位將更加穩固，其全球製造業影響力也可能繼續提升。在這一過程中，韓國、德國、日本等其他製造業強國所面臨的挑戰將更加嚴峻。財訊快報 ・ 1 小時前
統一期貨：台指期延續漲勢創波段高點，突破27,700點整數關卡
【財訊快報／編輯部】美國股市因感恩節休市一日，於休市前Fed票委暗示12月可能將再次降息，支撐台指期夜盤高檔震盪，週五日盤延續漲勢創波段高點，突破27,700點整數關卡。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超29.5億元，其中外資賣超194.7億元，而自營商買超117億元，投信則買超48.2億元。檢視選擇權金流，外資布局0.33億元偏多部位，自營商則布局0.32億元偏空部位。選擇權未平倉部分，12月W1週選價平近9檔賣權最大未平倉上升200點至27,500點，買權最大未平倉仍為28,000點，最大OI區間上移中性偏多。期貨方面，外資夜盤加碼1,499口空單，日盤則大幅減碼3,228口空單，未平倉淨空單降至-24,610口；十大特定法人減碼45口空單至-2,098口。財訊快報 ・ 1 小時前
計程車司機遭男乘客性騷！不給摸竟勒脖威脅「想死嗎」 公司1舉動引譁然
杜拜近日發生一起計程車內性騷暴力事件，一名肯亞籍司機基普利莫（Brian Kiplimo）遭乘客性騷，反抗後竟遭對方狠狠掐住脖子，甚至出言威脅「你想死嗎」，司機費盡力氣逃出男子魔爪並下車。然而，該名受害司機事後不僅自行承擔醫藥費，還被公司扣押護照，強迫他回歸工作崗位，引起社會譁然。鏡報 ・ 4 小時前
卓揆坦言今年新生兒保12萬「有困難」人工生殖法修正草案12月送審
內政部統計，今年前10個月新生兒僅90839人，而行政院長卓榮泰4月質詢曾喊出，今年與國發會討論13萬新生兒保衛戰。藍委陳菁徽28日質詢時表示，婦產界透過AI統計，認為今年能達到11萬就謝天謝地，行政院是否下修去年喊出的13萬保衛戰？卓榮泰也坦言，今年連保12萬都「有困難」。至於人工生殖法脫鉤代理孕母的院版何時送至立法院，衛福部長石崇良則承諾，預計12月可以從行政院送出到立法院。中時新聞網 ・ 1 小時前
桃園推動「15分鐘城市」願景 張善政：為市民打造人本宜居城市
桃園市長張善政今（28）日上午前往中壢區，出席「Future in 15 mins｜桃園．共好城市對話」國際論壇。張市長表示，桃園正處城市轉型關鍵期，同步推進鐵路地下化、桃園捷運與航空城計畫等重大公共工程，長期施工會帶來部分不便，但「十年施工不便，換來百年發展更美好」，市府將藉以強化生活機能布建，優化城市風貌、交通設施與生活品質，為市民打造可於15分鐘內完成通勤與日常所需的人本宜居城市。中天新聞網 ・ 1 小時前
香港工程師用AI花半小時 打造"尋人.物資網站"助救災
生活中心／綜合報導香港宏福苑大火造成多人傷亡，還有兩百多人依舊失聯，其中包括一名16歲女高中生、77歲獨居老翁等多。大火發生後，有名香港工程師，利用AI工具建立"宏福苑報平安"網站，功能包括尋人登記、樓層資訊、物資地圖等等，以利協助尋找失聯的親友。民視 ・ 2 小時前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣鷹架規範嚴 防火重點在管道間
香港新界大埔宏福苑大火，外傳是建築外觀施工，採用竹竿綁鷹架與易燃的防護網，以致點燃後一發不可收拾，大樓施工搭建的鷹架工安再度引起關注。內政部表示，台灣現已極少採用木工施工架，相關工法也因法令完善而有所調整；不過業界人士提醒，台灣建築工地鷹架及防護網都有嚴格規範，宏福苑大火情形不致在台發生，但管道間的防火，則須落實。中時新聞網 ・ 12 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 3 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 1 小時前