微軟高層感嘆大眾不懂AI好在哪，冷淡反應讓人「難以置信」

近幾年 AI 技術大爆發，微軟也投資 OpenAI，並在 Windows 11 系統中提供內建的數位助理 Copilot，然而有些使用者卻並不滿意被強迫安裝。而近日微軟 AI（Microsoft AI）執行長 Mustafa Suleyman 近日在個人 X（推特）上發文，不理解為什麼大家普遍對 AI 的態度都不以為意。

微軟近幾年也積極發展 AI 服務。（圖源：Getty Images）
微軟近幾年也積極發展 AI 服務。（圖源：Getty Images）
他直言網路上有太多「憤世嫉俗的人」，並表示當聽到大家都覺得 AI 技術平淡無奇時，他就覺得很可笑。Suleyman 以自身的成長經驗為例，提到他小時候玩的是 Nokia 手機上的《貪食蛇》，對比現在的科技發展，大眾應該要對 AI 的進步感到震撼才對。

他認為，現在的 AI 不只是能夠進行流暢的對話，還能生成任何圖片和影片，這在技術上的表現是非常讓人驚訝的。在他看來，從當年的簡單像素遊戲到如今無所不能的生成式 AI，這中間的跨度極大，因此他無法理解為何大眾會對此感到無動於衷。

然而，許多網友反應兩極，有不少都同意 AI 是未來、AI 在生活和工作上提供他們許多幫助；另一方面也有網友對 Suleyman 的言論有著不同的解讀，認為這反映了科技巨頭與一般使用者之間的認知落差：「因為它們正在搶走大家的工作」、「會說出這種話，就代表你根本不理解一般人」、「我不喜歡的是你們傲慢的態度，強迫使用者用某些功能」、「因為你們不了解使用者的需求，大家只是想要作業系統，而不是 AI」

