微軟、亞馬遜投資1.64兆台幣 打造印度最大AI基礎設施

微軟執行長納德拉9日宣布，將在2026年在印度投入4年共175億美元，約合5467億新台幣的資金，打造當地最大規模的人工智慧與雲端基礎建設。納德拉表示，這是微軟在亞洲最大的一筆投資。

微軟執行長納德拉說道，「我們已經在浦那、清奈、孟買都有部署，我們也對印度南中部海德拉巴感到期待，該區域將於明年啟用，這將成為我們下一個大型資料中心區域，而且會快速擴充，我們特別自豪的是，它將百分之百使用再生能源。」

納德拉9日與印度總理莫迪會面後，便透過社群媒體宣布投資消息。而莫迪也正面回應納德拉，同時不忘讚揚印度的AI實力深受全球科技公司的肯定。納德拉10日在新德里的AI會議上強調，印度提供相當完善而深具潛力的軟硬體環境，是值得投資經營的市場。

廣告 廣告

納德拉表示，「印度做了一件非常獨特的事，將環境匯聚成一個良性循環，把政策、各項計畫技術堆疊與印度市場，民間企業也全面投入，無論是在支付、醫療、保險領域，這個良性循環真的很了不起。」

亞馬遜緊接在微軟之後，在10日承諾未來5年將在印度投資350億美元、約合1兆新台幣，用來推動以人工智慧為核心的數位化建設、擴大出口並增加就業機會。

印度目前的網路用戶超過10億，包括Google、OpenAI和英特爾等公司也相繼擴大布局，讓印度成為炙手可熱的人工智慧核心市場。

更多公視新聞網報導

見證香料從山林到餐桌 印度喀拉拉邦推廣香料觀光

美8歲童玩手機訂7萬支棒棒糖 母收12萬帳單急退貨

