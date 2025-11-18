微軟、輝達 與 Anthropic 宣布聯手：AI 運算與模型的劃時代合作
輝達和微軟承諾分別向 Anthropic 投資高達 100 億美元和 50 億美元，Anthropic 將把其快速增長的 Claude 人工智能模型部署在Microsoft Azure 雲平台上。（圖片來源／微軟官方頻道）
微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）和人工智慧新創公司 Anthropic，台北時間19日凌晨共同宣布達成一項具劃時代意義的戰略合作。輝達和微軟承諾分別向 Anthropic 投資高達 100 億美元和 50 億美元，Anthropic 將把其快速增長的 Claude 人工智能模型部署在Microsoft Azure 雲平台上，這項三方結盟的核心目標是將全球最頂尖的 AI 基礎設施、最先進的模型技術，以及強大的企業級市場通路完美整合，以加速 AI 技術在全球企業市場的應用和普及。
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、NVIDIA 執行長黃仁勳（Jensen Huang）與 Anthropic 執行長達里奧·阿莫代伊（Dario Amodei）共同發布了此一消息，此舉不僅鞏固了微軟在雲端 AI 領域的「多選項」戰略，也為 Anthropic 在算力供給和市場拓展上注入強勁動力。
Anthropic砸300億美元：採購微軟Azure算力
這項合作首先確立了在基礎運算資源上的深度整合。微軟承諾將持續在 Azure 雲端平台上，以「光速」部署並擴展 NVIDIA 的 AI 加速器陣列，Anthropic的 Claude因此成為全球三大主要雲服務平台上唯一可用的前沿模型。
根據微軟官方網站宣布，輝達和微軟承諾分別向 Anthropic 投資高達 100 億美元和 50 億美元。 Anthropic則將耗資300億美元採購的算力，這是 NVIDIA 與 Anthropic 首次建立深度技術合作。
Anthropic 作為全球領先的 AI 模型開發者，承諾將使用大量的 Azure 雲端容量。這不僅確保了 Anthropic 模型訓練和推理所需的龐大算力，同時也為微軟 Azure 帶來了重量級的客戶承諾。
輝達幫忙，優化Anthropic的模型
黃仁勳指出，NVIDIA 的核心優勢在於打造全球最先進的運算系統，並加速最具挑戰性的工作負載。透過這次合作，NVIDIA 和 Anthropic 將進行深度工程合作，共同優化 Claude 模型，使其在 NVIDIA 的 Blackwell 和下一代 Vera Rubin 等架構晶片上，能夠以更快的速度、更低的成本運行。黃仁勳樂觀預期，這項優化有望帶來數量級（an order of magnitude）的效能提升。
微軟一直奉行「選擇」策略，避免將雞蛋放在單一籃子裡。雖然微軟與 OpenAI 仍維持關鍵合作關係，但引入 Anthropic 的 Claude 模型，極大地豐富了其企業客戶的選擇：
Claude 模型整合到其 Copilot 家族
1. 整合至微軟產品線：微軟將把 Anthropic 的 Claude 模型整合到其 Copilot 家族中，為用戶提供更多元的 AI 輔助選項。
2. 開放給 Azure 客戶：Anthropic 的 Claude 模型將透過 Microsoft Foundry 平台向 Azure 客戶開放，讓客戶可以選擇他們認為最適合其業務需求的頂尖 AI 模型。
3. 共同進入企業市場：Anthropic 執行長達里奧·阿莫代伊強調，Anthropic 將成為第一個在全球三大雲端平台（包括 Google Cloud、AWS 和 Azure）上均可使用的頂級模型。他指出，微軟在企業市場的通路是全球最頂尖的，三方將共同進入市場（go to market together），將 AI 智能帶給世界。
超越零和賽局：將 AI 普惠全球
三位執行長在總結時，都呼籲業界應超越「零和賽局」（zero-sum narrative）或「贏家通吃」（winner-take-all）的炒作模式。
黃仁勳強調，AI 正處於一個飛躍式增長的時代，對運算的需求將以指數級增長。他形容 Anthropic 的業務正處於火箭船般的速度增長，而這需要更多的 Azure 運算資源和 NVIDIA GPU 的支援。
納德拉則總結道，當前最重要的是「共同建立廣泛、持久的能力」，確保這項技術能夠為每個國家、每個部門和每一位客戶帶來實際、有形的成功。這項合作標誌著科技巨頭們正在加速從單純的 AI 模型競爭，轉向對 AI 基礎設施和應用生態的全面建設，以應對不斷飆升的 AI 運算需求。
