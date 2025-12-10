微軟、Google投入…印度AI建設兆元商機 鴻海大咬

印度AI基建兆元大商機來了，鴻海（2317）迎大單。微軟宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元（約新台幣5,450億元）用於印度，2026年啟動，為期四年，是該公司歷來在亞洲最大手筆投資案。

加計Google也拍板未來五年要花150億美元（約新台幣4,670億元）投資印度AI，兩大雲端巨頭在印度2030年前將投入325億美元（約新台幣1兆元）進行AI基建，催動龐大AI伺服器需求。

印度市場相對封閉，多採「印度製造」優先，鴻海布局印度多年，是當地最大電子製造商，並與微軟、Google合作多年，將可優先承接訂單，大啖印度兆元AI大商機，成為兩大雲端巨頭印度AI大投資的終端贏家。

微軟執行長納德拉9日於X平台宣布，將斥資230億美元投入AI建設，其中175億美元用於印度，2026年啟動，為期四年。

他透露，這筆資金將用於協助打造基礎設施、發展人才、打造「主權能力」，以支持印度的「AI優先未來」政策。此種規模的投資，顯示微軟對這個活力充沛的數位市場，充滿信心。納德拉還分享一張與印度總理莫迪（Narendra Modi）的合照。

微軟在印度深耕30多年，在印度擁有超過2.2萬名員工，並一直在擴大雲端和資料中心的容量，以滿足高階運算需求。

微軟規劃，將在印度第五大城海得拉巴（Hyderabad）興建一座資料中心，它將成為微軟在印度最大的超大規模資料中心，預定2026年中投入使用。微軟還將擴建其位於欽奈、海得拉巴和浦那的三個現有資料中心，並兌現其在今年元月做出的承諾，即到2030年為2,000萬印度人提供必要AI技能。

Google也大力投入印度AI基建，10月宣布，未來五年將對印度投資150億美元，在東南部安德拉邦（AndhraPradesh）建置一座巨大資料中心和AI基地。

外電報導，目前亞馬遜、微軟和Google共同占據印度約30%的資料中心需求，之後占比將增至35%。隨著AI技術興起，美國科技巨頭紛紛加碼在印度的資料中心投資，顯示對未來市場的信心。

房地產諮詢公司高力國際（Colliers）預測，到2030年，印度資料中心總容量預計將增長三倍以上、達約4.5GW（10億瓦）。

外媒指出，印度晶片製造能力有限，要抓住這股AI熱潮，最可行的方法就是大力發展資料中心。對印度來說，當地科技人才日增、數位加速普及，舉國打造AI能力，如今有了全球雲端巨擘的資金和知識，有助印度加速打造關鍵基礎建設，增加高價值就業，並望鞏固印度作為全球AI新興重鎮的地位。

