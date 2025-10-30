微軟Azure全球大當機！好市多、星巴克全中槍 顧客怨：無法下單

微軟。路透社資料照



一個設定變更影響全球！微軟公司（Microsoft）本週發生大規模故障，旗下雲端平台Azure出現問題，影響包括Microsoft 365、Xbox、好市多、星巴克、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）等，許多服務被迫中斷。

根據Downdetector的用戶回報，昨上午11時40分開始，許多使用者在社群反映無法存取微軟的服務，Azure官網也進不去，幾個小時內，故障報告達到數千起。

不少大企業也受到影響，除了自家用戶使用Outlook遇到延遲，包括阿拉斯加航空報到與網站系統嚴重故障、星巴克APP點餐出現系統錯誤、好市多官網和APP無法購物等。

廣告 廣告

Azure官網稱，問題起自於一次對Azure基礎架構的設定變更。微博則證實，客戶可能會遇到請求失敗或延遲的題，目前正在調查影響Azure Front Door服務的問題，也會很快提供更新。

在科技營運中，設定變更屬於例行操作，但只要有一點設定錯誤，就可能在高度互聯的系統迅速蔓延。尷尬的是，微軟這次故障剛好發生在季度財報公布前數小時。經過數個小時修復，微軟已解決大多數狀況。

無獨有偶，上週亞馬遜旗下重要的雲端網路AWS也發生故障，導致串流平台、即時通訊與銀行等許多熱門網路服務中斷了數小時。

更多太報報導

看到低總價別開心！北桃竹新預售「以小換低」 買不到10坪超小宅

破5兆美元！輝達市值超越印日德GDP 黃仁勳身家1週增160億美元

台股創高後續航力足 國泰投信：不預設高點、行情雙重利多