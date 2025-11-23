近期微軟向Windows 11用戶發出安全警告。（圖／翻攝自Microsoft）

微軟近日向Windows 11用戶推出全新的「自主代理式 AI（agentic AI）」功能，提供用戶能透過人工智慧協助處理檔案整理、寄送電子郵件等任務。然而，微軟也在最新支援文件中坦言，這類AI需要更深層的系統存取權限，同時可能變成惡意軟體入侵的新途徑，恐釀全新的資安風險；不過官方強調該功能將預設關閉，建議熟悉安全風險的用戶再啟用。

綜合外媒報導，微軟Windows 11用戶推出全新的「自主代理式 AI（agentic AI）」功能，但為降低風險，微軟同步推出名為「代理工作區（agent workspace）」的實驗功能，為AI建立一個受限的獨立使用者環境。這個環境類似Windows 11的有限權限帳號，允許 AI 使用部分系統常用的檔案與應用程式，但無法操作特定使用者安裝的軟體，也不能任意存取使用者資料夾（C:\Users\）內的內容，除非獲得明確授權。

微軟指出，這種設計比完整虛擬機（例如 Windows Sandbox）更有效率，同時保留必要的安全隔離，且相關操作都會被完整記錄。儘管如此，微軟仍示警，這類AI本質上具備潛在風險。另外微軟也提到，AI代理可能遭遇跨提示詞注入攻擊（XPIA），「惡意內容可能藏在介面元件或文件中，導致AI被迫執行非預期指令，例如竊取資料或安裝惡意程式。」

微軟強調，這項功能目前並未強制啟用，而是在系統中預設關閉。使用者若想啟用，需自行前往「設定＞AI Components＞Experimental agentic features」開啟。此外，官方也提醒，啟用後將影響系統內所有使用者，因此需要充分了解其安全風險。

隨著Copilot+ PC推出，微軟全力推動AI技術，卻遭外界多次批評實用性與安全性不足，包括先前因隱私疑慮而遭質疑的Microsoft Recall。這次的自主代理式AI表面上能提升效率，但在高度系統權限與操作不可預期的前提下，仍讓不少使用者憂心其安全性。

