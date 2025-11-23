微軟Windows 11推「代理式AI功能」恐釀資安漏洞 官方向用戶發警告
微軟近日向Windows 11用戶推出全新的「自主代理式 AI（agentic AI）」功能，提供用戶能透過人工智慧協助處理檔案整理、寄送電子郵件等任務。然而，微軟也在最新支援文件中坦言，這類AI需要更深層的系統存取權限，同時可能變成惡意軟體入侵的新途徑，恐釀全新的資安風險；不過官方強調該功能將預設關閉，建議熟悉安全風險的用戶再啟用。
綜合外媒報導，微軟Windows 11用戶推出全新的「自主代理式 AI（agentic AI）」功能，但為降低風險，微軟同步推出名為「代理工作區（agent workspace）」的實驗功能，為AI建立一個受限的獨立使用者環境。這個環境類似Windows 11的有限權限帳號，允許 AI 使用部分系統常用的檔案與應用程式，但無法操作特定使用者安裝的軟體，也不能任意存取使用者資料夾（C:\Users\）內的內容，除非獲得明確授權。
微軟指出，這種設計比完整虛擬機（例如 Windows Sandbox）更有效率，同時保留必要的安全隔離，且相關操作都會被完整記錄。儘管如此，微軟仍示警，這類AI本質上具備潛在風險。另外微軟也提到，AI代理可能遭遇跨提示詞注入攻擊（XPIA），「惡意內容可能藏在介面元件或文件中，導致AI被迫執行非預期指令，例如竊取資料或安裝惡意程式。」
微軟強調，這項功能目前並未強制啟用，而是在系統中預設關閉。使用者若想啟用，需自行前往「設定＞AI Components＞Experimental agentic features」開啟。此外，官方也提醒，啟用後將影響系統內所有使用者，因此需要充分了解其安全風險。
隨著Copilot+ PC推出，微軟全力推動AI技術，卻遭外界多次批評實用性與安全性不足，包括先前因隱私疑慮而遭質疑的Microsoft Recall。這次的自主代理式AI表面上能提升效率，但在高度系統權限與操作不可預期的前提下，仍讓不少使用者憂心其安全性。
看更多 CTWANT 文章
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因
壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
其他人也在看
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 1 天前
AirPods Pro 3即時翻譯可顯示譯文 (圖)
蘋果公司近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，支援「即時翻譯」功能，手機螢幕會同步顯示翻譯原文及譯文。中央社 ・ 1 天前
徠卡發表Q3 Monochrom 強大功能、售價一次看
100年前，首款量產的35 mm相機——徠卡I型相機突破傳統，為攝影帶來了徹底性變革。徠卡黑白相機繼承了這一先鋒精神，毅然捨棄色彩，精益求精，專注純粹的黑白攝影。無論過去還是現在，這些相機始終代表著一種態度——打破常規，開拓全新的影像世界。隨著徠卡Q3 Monochrom的推出，這款專注於光影構圖的緊湊型無反全片幅相機翻開了嶄新的篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Gemini 3登場！怎麼用？生成式介面如何顛覆互動體驗？
最近股神巴菲特創立的波克夏，積極投資持股Google，引發熱議。這間矽谷老牌平台公司，在AI時代下是否將有驚人進展？今日Google官方宣布正式推出最新一代模型Gemini 3，不管是消費者、開發者還是企業，都能直接在各自對應的入口使用Gemini 3。除了強調性能以外，在發布記者會上，Google遠見雜誌 ・ 1 天前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 16 小時前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，雙重安全機構有效防洩密與誤觸
全球記憶體領導品牌十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，今日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計[1]，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 22 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 1 天前
資策會資安所技術總監張文村 (圖)
芳興科技與資策會資安所等單位共同開發星韌通訊，透過低軌衛星支援與資安防護，即使基地台癱瘓，也能維持通訊不中斷。資策會資安所技術總監張文村說，「資安防護沒有結束的一天」，星韌通訊方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 6 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前