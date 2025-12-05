微軟Windows40週年 執行長喊話：從軟體工廠變智慧引擎

微軟Windows作業系統上市滿40週年了，這套系統深刻影響全球工作與生活，如今在AI競速中，微軟加速轉型，最新Windows 11導入AI助理與跨裝置整合，執行長納德拉更直言，科技業沒有永遠的贏家，微軟必須重新思考AI時代商業模式，從軟體工廠進化為智慧引擎，宣告未來運算新時代。

今年，微軟迎來創立50周年，而Windows作業系統也滿40歲。從1985年11月20日發布第一版Windows 1.0起，這套系統大大改變了全球民眾的生活方式，至今已發展到Windows 11。回顧歷史，Windows 95的推出，確立了Windows作為全球電腦標準的地位。

券商董事總經理艾夫斯表示：「看看Windows，那是一個具有里程碑意義的時刻，它改變了我們今天的生活方式。如果沒有微軟Windows在80年代所做的一切，我們今天就不會在這裡。」

電腦歷史博物館網路歷史計畫主任韋伯指出：「Windows 95確立了現代圖形使用者介面，視窗式操作成為我們使用電腦的主要方式。當時，蘋果雖建立了自己的業務，但仍屬小眾市場，而Windows 95將其確立為全球標準。」

微軟創辦人比爾蓋茲在大學中輟，1975年與保羅艾倫共同創立微軟，直到2014年辭去董事長前，每次Windows更新，他都會親自現身。比爾蓋茲回憶道：「1983年微軟推出第一個版本的Windows，如今Windows Vista將工作與生活方式提升到全新水準，帶來革命性的變革。」

「讓每個人家中及桌上都有一台電腦」，這是微軟創立之初的願景。蓋茲強調多年來公司專注於軟體平台，不涉足硬體、內容或解決方案，「合作夥伴的業務量幾乎是我們自身的十倍，因為我們專注於軟體平台。」

隨著人工智慧席捲全球，微軟也在AI領域布局。最新的Windows 11融入AI助理與跨裝置整合功能。現任執行長納德拉在致高階主管信中指出，微軟必須重新思考AI時代的商業模式，科技業沒有永遠的贏家，微軟將從軟體工廠轉型為智慧引擎。在AI浪潮下，這家50歲的企業正奮力求生。

