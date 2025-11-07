微醺不厚重！金車柏克金「低苦大人味」推果香新品、臺虎聯名蘇格蘭威士忌

（圖／金車、臺虎精釀提供）

金車柏克金持續拓展「金釀系列IPA啤酒」版圖，以精釀精神探索更多元的啤酒風貌，今年再度推出全新力作「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」。專為台灣消費者打造，以輕盈酒體、低酒精度與細緻果香為特色，帶來輕盈卻不失層次的精釀新體驗，成為社交場合的最佳選擇。

金車柏克金於2024年以奢華低苦大人味為訴求，推出的「金釀系列IPA啤酒」廣受消費者喜愛，今年再趁勢推出低苦度、低酒精度的易飲社交型IPA。「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」酒液呈淡金色澤，泡沫細膩綿密，入口即可感受到熱帶水果與莓果交織的果香，伴隨淡淡麥芽甜味，尾韻帶有啤酒花的清爽微苦。特別選用高發酵度酵母，完美平衡酒花香氣，使酒體更加清爽輕盈，充分展現SESSION IPA獨有的魅力，特別適合好友聚餐、下班小酌或週末派對，讓IPA成為社交場合中輕鬆共享的選擇。

（圖／金車提供）

此次新品包裝延續金釀系列「結合在地特色」的核心理念，設計靈感源自台灣特有種帝雉，搭配清新綠色與明亮黃色的視覺色彩，象徵帝雉出現在晨曦映照青山的自然意境，呼應產品清爽、乾淨的口感。金車柏克金「SESSION IPA晨曦青嶺金釀啤酒」目前已於萊爾富、家樂福、愛買開賣，11月7日於全聯、大全聯開賣，每罐330ml，酒精濃度5%，建議售價58元，上市期間享新品嚐鮮價（優惠訊息以各大通路為準）。

另外，臺虎精釀攜手蘇格蘭威士忌品牌歐肯（Auchentoshan）推出全新聯名調酒「虎溜肯氣泡調酒Whisky Tea High」。以歐肯威士忌為基底，融合細緻氣泡與淡雅蜜香紅茶香氣，調和出輕盈卻不失深度、香氣飽滿卻清爽不甜的威士忌茶香 Highball。舒服微醺的3%酒精濃度，讓威士忌不再只屬於深夜酒吧，而以更輕鬆的姿態進入每一個放鬆時刻。開啟「輕鬆喝威」的全新飲酒體驗。11月7日起，將於7-ELEVEN、家樂福（量販／超市）、Mia C’bon、愛買等通路陸續開賣，建議售價69元。

（圖／臺虎精釀提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

