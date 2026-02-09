「微醺大飯店」釋預告 香港鬼后蔡思韵挑戰走秀

（中央社記者王心妤台北9日電）影集「微醺大飯店1980s」改編知名沉浸式劇場IP，今天釋出預告，除了挑大梁主演的黑嘉嘉挑戰新造型，「泥娃娃」破億鬼后蔡思韵特別加重港腔，並挑戰走秀及演唱。

「微醺大飯店1980s」由高珈琳、徐志怡擔任聯合製作人，金鐘獎編劇吳洛纓操刀、導演洪子鵬執導，集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚等人主演。洪子鵬繼「商魂」後再執導時代劇，他期待探討若人生能重來一次的想像。

廣告 廣告

李國毅飾微醺大飯店總經理，不只與邵雨薇有親密戲，也要和施柏宇打鬥，情感及肢體都有挑戰，他表示，「真的太辛苦但是又太過癮。」

蔡思韵此次演出來自香港的當紅女星，個性敢愛敢恨，她刻意加重香港口音，並與王碩瀚有多場對手戲。

李沐的角色幾乎全程以台語演出，她事前上了台語課、肢體課、口琴課等，她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。（編輯：管中維）1150209